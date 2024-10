Nowelizacja przepisów dotyczących zwolnień lekarskich L4 ma na celu zwiększenie autonomii osób przebywających na zwolnieniu. Zgodnie z projektem ustawy, wykonywanie czynności takich jak podpisywanie dokumentów czy załatwianie codziennych spraw nie będzie skutkowało utratą prawa do świadczeń.

Zmiany w L4

Powyższe zmiany są integralną częścią kompleksowej reformy systemu orzecznictwa, która wejdzie w życie z początkiem nowego, 2025 roku. Głównym celem reformy jest optymalizacja procesów oraz dostosowanie ich do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowe rozwiązania mają zapewnić większą elastyczność w zarządzaniu zarówno zdrowiem, jak i obowiązkami zawodowymi, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Nowe regulacje są wyrazem chęci stworzenia bardziej przyjaznego środowiska pracy, w którym kwestie zdrowotne będą traktowane w sposób bardziej elastyczny i indywidualny. Czas pokaże, czy zaproponowane rozwiązania sprawdzą się w praktyce.

Chory na L4 będzie mógł pracować

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje rozwiązanie dotychczasowych ograniczeń dotyczących osób zatrudnionych jednocześnie u kilku pracodawców. W przypadku choroby pracownik będzie mógł, za zgodą lekarza, kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych dla jednego z nich. To zwiększy elastyczność w zarządzaniu czasem pracy i zdrowiem.

Pracownik na L4 będzie mógł wykonywać pracę zarobkową w okresie pobierania zasiłku chorobowego, jednak będzie to możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach. Nowelizacja zakłada odejście od dotychczasowego rozwiązania, które pozbawiało ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego w przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Chodzi o sytuację, gdy pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców.

Wyjaśniono, że lekarz, wystawiając zwolnienie, może określić, czy rodzaj wykonywanej przez pacjenta pracy pozwala na kontynuowanie jej pomimo choroby. Jeśli tak, to niezdolność do pracy będzie orzeczona jedynie w zakresie tych obowiązków, które nie mogą być wykonywane. Oznacza to, że pracownik może jednocześnie pobierać zasiłek chorobowy za część swoich obowiązków, a za pozostałe otrzymywać wynagrodzenie.

Resort podnosi argument, iż w przypadku wykonywania różnorodnych zadań, pogorszenie stanu zdrowia może uniemożliwić realizację jedynie niektórych z nich. Przykładowo, dziennikarz z chrypką nie będzie mógł prowadzić programu telewizyjnego, lecz nadal będzie zdolny do pracy w redakcji.

Co pracownik będzie mógł robić na L4 od 2025 roku?

Termin "praca zarobkowa"

W proponowanych zmianach prawnych zdefiniowano "pracę zarobkową" jako każdą aktywność, której wynagrodzeniem jest uzyskanie zarobku, bez względu na formę prawną łączącą strony umowy. Jednocześnie podkreślono, że nie uznaje się za pracę zarobkową sporadycznych czynności, których wykonanie w trakcie zwolnienia lekarskiego jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że nowe przepisy są zgodne z dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego. Oznacza to, że wykonywanie pracy zarobkowej, która pozbawia prawa do zasiłku chorobowego, nie obejmuje każdej aktywności. Wykonywanie czynności niezbędnych do uniknięcia strat finansowych, takich jak podpisywanie dokumentów, nie będzie skutkowało utratą zasiłku.

Aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy

Dodatkowo wprowadzono nową przesłankę pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego, polegającą na podejmowaniu działań niezgodnych z celem zwolnienia lekarskiego. Przez aktywność niezgodną z celem zwolnienia należy rozumieć wszelkie działania, które utrudniają lub przedłużają proces powrotu do zdrowia. Wyjątek stanowią czynności życia codziennego oraz działania jednorazowe, których podjęcie w okresie choroby jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami.

Mowa tu o czynnościach związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności, leków i materiałów medycznych, a także o konieczności odbywania zabiegów medycznych i wizyt kontrolnych. Zgodnie z projektem, utrata prawa do zasiłku chorobowego nie nastąpi, jeśli ubezpieczony udowodni, że jego nieobecność podczas kontroli była uzasadniona względami zdrowotnymi lub innymi wyjątkowymi okolicznościami.

Jak uzasadnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mowa tu o sytuacjach, w których ubezpieczony podejmował działania związane z procesem leczenia lub rehabilitacji, takie jak wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne, zakup leków oraz aktywność fizyczna mająca na celu poprawę stanu zdrowia. W przypadku zasiłku opiekuńczego przykładem takiej czynności jest odebranie dziecka z przedszkola.

