Zgodnie z informacjami zawartymi na portalu Bankier.pl, prawo do mieszkań służbowych przysługuje przede wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż graniczna i leśna. Warto zaznaczyć, że do 2019 roku z tego przywileju mogli korzystać również nauczyciele pracujący w mniejszych miejscowościach, jednak obowiązujące przepisy prawa uległy zmianie.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dla kogo mieszkania służbowe? W jakich zawodach?

Mieszkania służbowe są przywilejem zarezerwowanym dla wąskiej grupy pracowników, głównie zatrudnionych w służbach mundurowych: wojskowych, policyjnych, granicznych i leśnych. Kryteria przyznawania mieszkań służbowych są zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej służby. Żołnierze, przykładowo, mają możliwość otrzymania lokalu mieszkalnego zarówno w miejscu pełnienia służby, jak i w pobliskiej miejscowości. W przypadku braku dostępnych lokali przewidziane są alternatywne formy wsparcia mieszkaniowego, takie jak zakwaterowanie w internacie lub wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości od 450 do 1500 złotych miesięcznie.

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych dla policjantów są zbliżone do tych obowiązujących żołnierzy, jednak wysokość świadczenia jest znacznie niższa i wynosi odpowiednio 142,50 zł dla osób samotnych oraz 285 zł dla policjantów z rodziną. Funkcjonariusze Straży Granicznej mają nieco lepsze warunki finansowe w tym zakresie, gdyż miesięczne dofinansowanie może sięgać od 238 do 450 zł, przy założeniu zamieszkania z co najmniej jedną osobą. Z przywileju korzystania z mieszkań służbowych mogą również skorzystać pracownicy Lasów Państwowych, jednak prawo to przysługuje wyłącznie leśniczym i nadleśniczym.

Reklama

Mieszkanie za darmo dla wojskowych

Żołnierz zawodowy ma prawo do lokalu mieszkalnego na czas służby wojskowej, począwszy od momentu objęcia pierwszego stanowiska, aż do zwolnienia ze służby. To prawo obejmuje możliwość zakwaterowania w miejscu pełnienia obowiązków służbowych lub w pobliskiej miejscowości, a w wyjątkowych przypadkach, za zgodą żołnierza, również w innej lokalizacji. Zgodnie z przepisami Agencji Mienia Wojskowego, żołnierz może, na własny wniosek, uzyskać zakwaterowanie w jednej z trzech form: w lokalu mieszkalnym, w internacie lub poprzez otrzymanie świadczenia finansowego na pokrycie kosztów mieszkania. Alternatywą dla przydziału lokalu mieszkalnego jest możliwość zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej. W przypadku braku możliwości zapewnienia tych form zakwaterowania żołnierzowi przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów mieszkania, którego wysokość zależy od miejsca pełnienia służby i wynosi od 450 do 1500 złotych miesięcznie.

Mieszkanie za darmo dla policjantów

Zarówno policjanci, jak i żołnierze są uprawnieni do otrzymania lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której wykonują swoje obowiązki służbowe, bądź w pobliskiej miejscowości, biorąc pod uwagę liczbę członków rodziny. Oprócz możliwości przydziału lokalu mieszkalnego policjanci mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup własnego mieszkania. Dodatkowo funkcjonariuszom przysługuje równoważnik pieniężny za brak przydzielonego lokalu służbowego. Jego wysokość wynosi 4,75 zł lub 9,50 zł dziennie, w zależności od sytuacji rodzinnej, co przekłada się na miesięczne świadczenie w wysokości 142,50 zł lub 285 zł.

Mieszkanie za darmo dla leśników

Służba Leśna, w skład której wchodzą pracownicy Lasów Państwowych, oferuje dodatkowe benefity swoim członkom. Jednym z nich jest możliwość bezpłatnego mieszkania, dostępna dla leśniczych i nadleśniczych. Mieszkania służbowe stanowią element systemu benefitów socjalnych dla pracowników sektora leśnego, mających na celu wsparcie ich w realizacji obowiązków zawodowych, zwłaszcza w kontekście konieczności szybkiego reagowania na potrzeby lasu. Przydział mieszkań odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Mieszkania za darmo dla pracowników Straży Granicznej

System benefitów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obejmuje również możliwość przydziału mieszkań służbowych. Alternatywnie, funkcjonariuszom przysługuje rekompensata finansowa w wysokości od 238 do 450 złotych miesięcznie, zgodnie z informacjami zawartymi na portalu bankier.pl.