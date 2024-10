ZUS ogłosił w kwietniu 2024 roku nową stawkę odszkodowania obowiązującą do końca marca 2025 roku. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1431 zł. W 2023 roku przeciętne odszkodowanie wyniosło 8391 zł. Co należy zrobić, by otrzymać świadczenie powypadkowe?