L4 to potoczne określenie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lub zaświadczenia lekarskiego o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest to dokument, który potwierdza, że nie możesz wykonywać swoich obowiązków zawodowych z powodu choroby lub konieczności opieki nad bliską osobą.

Choć elektroniczne zwolnienia lekarskie są natychmiast widoczne na profilu pracodawcy w PUE ZUS, pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności spowodowanej chorobą. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagły wypadek, uniemożliwiających niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o chorobie, pracownik ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność najpóźniej w drugim dniu od wystąpienia okoliczności umożliwiających kontakt.

Obowiązek pracownika na L4

Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej nieobecności związanej z zabiegiem, pobytem w szpitalu lub sanatorium. W przypadku braku określonych w regulaminie pracy lub innych dokumentach procedur powiadamiania o nieobecności spowodowanej chorobą pracownik może zgłosić swoją nieobecność osobiście, poprzez osobę trzecią, telefonicznie, za pomocą wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub listu poleconego. W ostatnim przypadku datą zawiadomienia będzie data stempla pocztowego. Należy podkreślić, że brak lub opóźnione przekazanie informacji o chorobie i jej przewidywanym okresie może zakłócić ustalony porządek pracy.

Jaka kara grozi za niepoinformowanie pracodawcy o L4?

W przypadku niepoinformowania pracodawcy o nieobecności lub poinformowania o niej z opóźnieniem pracodawca może zastosować wobec pracownika karę porządkową w postaci upomnienia, lub nagany. W szczególnie uzasadnionych przypadkach takie zachowanie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę.

Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA. Pracownicy otrzymują je w systemie informatycznym, a wydruk jest możliwy jedynie na ich żądanie. Lekarz wysyła elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) bezpośrednio do ZUS. Po potwierdzeniu swojej tożsamości specjalnym podpisem ZUS przekazuje to zwolnienie zarówno do pracodawcy, jak i do samego pacjenta, którzy mogą je zobaczyć na swoich indywidualnych kontach online.

Obowiązek dostarczania przez płatnika składek zwolnienia lekarskiego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został zniesiony. Dzięki bezpośredniej integracji systemów wystawione zaświadczenie trafia automatycznie do ZUS. Dla firm zatrudniających mniej niż 5 pracowników, założenie profilu PUE jest dobrowolne. Jednakże, jeśli takiego profilu nie posiadają, muszą poinformować pracowników o konieczności dostarczania wydruków elektronicznych zwolnień lekarskich. W takiej sytuacji płatnik składek nie musi drukować ZUS ZLA, ponieważ elektroniczna wersja dokumentu jest wystarczająca do wypłaty świadczeń.