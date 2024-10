Według raportu przygotowanego przez Grant Thornton i ElementApp liczba ofert pracy wzrosła do 288 260 ogłoszeń. To najwyższy wzrost od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, a także pierwszy znaczący wzrost od marca 2022 roku.

Znaczący wzrost na rynku pracy

Dane wskazują, że liczba ofert pracy w Polsce wzrosła o 12 proc. w skali roku, co jest pozytywnym sygnałem dla pracowników i pracodawców. Raport wskazuje na znaczące różnice w zapotrzebowaniu w różnych sektorach. Wskazano na zawody medyczne, na które zapotrzebowanie wzrosło, aż o 24 proc.

Te zawody zyskują na popularności

Lekarze: Wzrost o 36 proc. szczególnie poszukiwani specjaliści z zakresu interny, medycyny rodzinnej i pediatrii. Ratownik medyczny to kolejny popularny zawód, który odnotował wzrost o 44 proc., co może być efektem rosnącej świadomości znaczenia szybkiej pomocy przedmedycznej. Pielęgniarki: Wzrost o 11 proc., z naciskiem na pielęgniarki specjalistyczne oraz anestezjologiczne. Kolejnym zawodem są fizjoterapeuci. Choć konkretne dane nie zostały podane, raport wskazuje na rosnące zapotrzebowanie. Prace fizyczne: Wzrost o 13 proc. IT: Wzrost o 5 proc., co wskazuje na stałe zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Sektory ze spadkiem zapotrzebowania

W raporcie wskazano również sektory, które odnotowały spadki. Są to finanse ze spadkiem o 15 proc., i HR ze spadkiem o 10 proc. Prawnicy: Spadek o 7 proc.

Wymagania pracodawców

Wzrastające zapotrzebowanie na konkretne umiejętności, szczególnie w obszarze medycyny oraz IT, zmienia również oczekiwania pracodawców. Pracownicy muszą być elastyczni i otwarci na naukę, aby dostosować się do szybko zmieniającego się rynku. Eksperci przewidują dalszy rozwój rynku pracy, z dalszym wzrostem zapotrzebowania na pracowników w sektorze medycznym oraz technologicznym.