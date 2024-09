Prezydentka Agnieszka Rupniewska powiedziała, że nie wszyscy zostali zwolnieni. Niektórzy przeszli na emerytury, a część sama zrezygnowała.

Zabrze. Zwolnienia w urzędzie miasta

Nowa prezydentka wskazała na złą kondycję finansową jako rezultat działań poprzednich władz, które doprowadziły do znacznego zadłużenia miasta, sięgającego niemal 900 milionów złotych.

Wzrost kosztów obsługi długów oraz potrzeba dostosowania etatów do możliwości budżetowych są głównymi przyczynami redukcji zatrudnienia.

Likwidacja wydziałów i ewentualna pożyczka

W ramach planowanej reorganizacji urzędów zlikwidowane zostaną niektóre wydziały, co wiąże się z przeprowadzeniem procesu wypowiedzeń, z zachowaniem odpowiednich terminów. Władze miejskie zamierzają także podjąć rozmowy z Ministerstwem Finansów w sprawie możliwości uzyskania pożyczki, która mogłaby poprawić sytuację finansową Zabrza.

Prywatyzacja klubu sportowego Górnik Zabrze?

Władze Zabrza rozważają również prywatyzację klubu sportowego Górnik Zabrze, co miałoby przyczynić się do zwiększenia dochodów miasta.

Będziemy bardzo serdecznie zachęcać wszystkie podmioty, które z jednej strony kochają piłkę nożną, z drugiej strony mają pomysł na to, w jaki sposób rozwijać nie tylko Górnik Zabrze, ale także akademię Górnika Zabrze, a z trzeciej strony mają pieniądze na to, żeby do tego tematu podejść bardzo poważnie– powiedziała Rupniewska.