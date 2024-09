Świadczenie wychowawcze 800+: co to za świadczenie i komu przysługuje

Świadczenie wychowawcze w ramach programu rządowego "Rodzina 800+” przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. To spory zastrzyk gotówki dla rodzin z dziećmi. Bowiem 800 zł miesięcznie tylko na 1 dziecko daje rocznie 9600 zł.

Jak podaje portal GOV.pl, celem świadczenia 800+ jest finansowe wsparcie polskich rodzin i częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka - w tym m.in.: z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych oraz sprawowaną nad nim opieką.

Obecnie świadczenie to przysługuje na bez wyjątku na każde dzieckodo 18 roku życia. Tym samym 800+ przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę i nie zależy od aktywność zawodowej rodziców. Nie jest brany pod uwagę również stan cywilny rodziców.

Świadczenie wychowawcze 800+ tylko dla najuboższych

Choć program ”Rodzina 800+” nie jest zagrożony i raczej nie zostanie całkowicie wycofany, to jednak mogą go czekać poważne zmiany. Jest to spory wydatek dla budżetu państwa, który obecnie ma kilkuprocentowy deficyt. Wypłata świadczenia 800 plus to koszt 62,8 mld zł rocznie. Dla porównania, w 2025 roku waloryzacja emerytur oraz dodatkowe świadczenia będą kosztować w sumie 55,7 mld zł (czego 24,2 mld zł to finansowanie waloryzacji, a 31,5 mld zł to wypłata 13. I 14. emerytur).

Według ekonomistów oszczędności w wydatkach z budżetu państwa nie ominą programu ”Rodzina 800+”. A zasiłek na każde dziecko w rodzinie powinien być zweryfikowany. Założenia dotyczące zmiany – według ekonomistów - są takie, że mieliby go dostawać z ZUS tylko wyłącznie rodzice o niskich dochodach, którzy nie uchylają się od pracy.

Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprzecza temu, by były planowane lub prowadzone jakiekolwiek zmiany dotyczące programu ”Rodzina 800+” i wypłaty tego świadczenia. Czy to oznacza, że zmian nie będzie? To nie jest pewne. Aczkolwiek projekt ustawy budżetowej przewiduje wydatki na to świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Co trzeba zrobić, by otrzymać świadczenie wychowawcze 800+

Aby otrzymać świadczeniewychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+”należy złożyć odpowiedni wniosek. Składa go rodzic lub opiekun dziecka.Ale nie tylko, bowiem o świadczenie to na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą ubiegać się również:

rodziny zastępcze;

osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;

dyrektorzy: placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem:

PUE ZUS czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS

czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

banków lub SKOK, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. aplikacji mobilnej mZUS

portalu Emp@tia.

Od 2022 roku ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.