Wynagrodzenie chorobowe po 50. roku życia – od kiedy przysługuje?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, mają prawo do zasiłku chorobowego od 15. dnia niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Pierwsze 14 dni choroby są pokrywane przez pracodawcę jako wynagrodzenie chorobowe, a od 15. dnia świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla osób po 50. roku życia?

Zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia wynosi 80 proc. podstawy ich wynagrodzenia. Podstawę tę ustala się, biorąc pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą. Wysokość zasiłku jest więc zależna od dotychczasowych zarobków pracownika i nie podlega negocjacjom.

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Maksymalny czas wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS jest ograniczony – świadczenie to może być przyznawane do 182 dni niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub występuje w okresie ciąży – do 270 dni.

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy po 50. roku życia?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi przedstawić zaświadczenie lekarskie (e-ZLA). W przypadku, gdy świadczenie wypłaca ZUS, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku o zasiłek chorobowy. Można to zrobić:

osobiście w placówce ZUS,

przesyłając dokumenty pocztą,

korzystając z platformy PUE ZUS – umożliwia to załatwienie formalności online, co znacznie przyspiesza procedurę.

Czy zasiłek chorobowy różni się w zależności od umowy?

Pracownicy na umowach o pracę mają zagwarantowane prawo do zasiłku chorobowego po 50. roku życia. W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, wymagane jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, by móc skorzystać z zasiłku chorobowego.

O jakie świadczenie można się starać, gdy upłynie czas przyznawania zasiłku chorobowego?

Osoby po 50. roku życia, które z powodu długotrwałej choroby potrzebują wsparcia finansowego, mogą również skorzystać z dodatkowych świadczeń ZUS, takich jak świadczenie rehabilitacyjne, jeśli przewidują dalszą niezdolność do pracy po upływie okresu 182 dni zasiłku.