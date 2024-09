Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia obowiązkowego przysługuje pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osobom odbywającym służbę zastępczą oraz małżonkom Prezydenta RP. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia dobrowolnego mogą otrzymać osoby wykonujące pracę na umowę agencyjną, zlecenia, pracę nakładczą, prowadzące działalność pozarolniczą, współpracujące z osobami korzystającymi z ulgi na start, nianie, duchowni oraz doktoranci rozpoczęli studia doktoranckie od roku akademickiego 2019/2020.

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Dla osób objętych ubezpieczeniem obowiązkowym wynosi on 30 dni, natomiast dla osób ubezpieczonych dobrowolnie – 90 dni. Do okresu wyczekiwania zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Jeśli jesteś pracownikiem, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (lub 14 dni, jeśli masz powyżej 50 lat) przysługuje ci wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje od 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy a zadłużenie z tytułu składek

Jeśli masz zadłużenie w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, prawo do zasiłku chorobowego może być wstrzymane do momentu uregulowania zaległości. Jeśli spłacisz dług w ciągu 6 miesięcy, zasiłek zostanie wypłacony za cały okres.

Okres zasiłkowy – jak długo przysługuje zasiłek?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez maksymalnie 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni. Jeśli niezdolność do pracy występuje po zakończeniu ubezpieczenia, zasiłek przysługuje przez maksymalnie 91 dni, chyba że dotyczy ciąży lub gruźlicy.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku zaległości składkowych, niektórych przypadków nadużycia alkoholu, odbywania kary więzienia, oraz za czas niezdolności do pracy powstałej w wyniku przestępstwa.

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi zazwyczaj 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jednak w pewnych sytuacjach (np. w czasie ciąży, wypadku w drodze do pracy) może wynosić 100 proc. podstawy wymiaru.