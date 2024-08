Pracodawcy są zobowiązani do dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przy monitorze ekranowym przez co najmniej cztery godziny dziennie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatnie środki ochrony indywidualnej, które chronią przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Ponadto pracodawca jest zobowiązany przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania tych środków. Podstawą prawną do dofinansowania jest zarówno art. 237 Kodeksu pracy, jak i szczegółowe przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku. Warunkiem otrzymania wsparcia jest ponadto posiadanie umowy o pracę.

Ile wynosi dofinansowanie?

Reklama

Procedura dofinansowania okularów jest z reguły podobna w różnych firmach. Różnice dotyczą głównie wysokości dofinansowania, która ustalana jest na podstawie wewnętrznych regulaminów danej organizacji. Aby otrzymać dofinansowanie, pracownik musi przedstawić pracodawcy fakturę za zakupione okulary. Oprócz zaświadczenia lekarskiego i faktury, niezbędny jest również formalny wniosek o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania do okularów nie jest uregulowana przepisami ogólnymi. Każda firma samodzielnie określa kwotę dofinansowania, kierując się własnymi regulaminami wewnętrznymi. Zazwyczaj dofinansowanie wynosi od 200 do 300 złotych. W niektórych firmach pracownik może jednak otrzymać nawet pełny koszt zakupu okularów korekcyjnych.

Wniosek o dofinansowanie - jak złożyć?

Aby uzyskać dofinansowanie, pracownik musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić jedynie opinie lekarza medycyny pracy. Pracownik ma prawo wnioskować o przyspieszenie terminu badania lekarskiego, co może przyspieszyć proces uzyskania dofinansowania.

Dofinansowanie do okularów - co ile?

W regulaminie pracy warto jasno określić częstotliwość, z jaką pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych. Zazwyczaj dopłaty są przyznawane co 2-3 lata. Pracodawca zwykle refunduje okulary, jeśli pracownik ma zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że potrzebuje ich do pracy przy komputerze. Badania okulistyczne dla pracowników korzystających z monitorów przeprowadza się co 4 lata. Jednak, jeśli stan zdrowia pracownika wymaga częstszych badań, pracodawca musi je pokryć. Nawet jeśli termin kolejnego badania jeszcze nie minął, pracownik może poprosić o wcześniejsze badanie, jeśli ma problemy ze wzrokiem.

Dofinansowanie do okularów z NFZ

Alternatywnym źródłem dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy jednak podkreślić, że refundacji podlegają wyłącznie szkła optyczne. Warto dodać, że od początku 2024 roku osoby z poważnymi wadami wzroku mogą otrzymać nawet 700 złotych dofinansowania na szkła w ramach programów NFZ.