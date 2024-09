Głównym celem programu "Turystyka bez barier" jest wspieranie inicjatyw, które umożliwią osobom z różnymi rodzajami ograniczeń korzystanie z turystyki i rekreacji.

Cel programu

Dzięki finansowaniu projektów mających na celu likwidację barier w dostępie do atrakcji turystycznych, program przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości usług turystycznych w Polsce. W ramach programu wspierane będą między innymi krajoznawcze wyjazdy turystyczne, akcje turystyczne, szkolenia dla kadry z branży turystycznej, tworzenie warunków dla podnoszenia jakości bazy turystycznej, inicjatywy mające na celu wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej, zwłaszcza w obszarach górskich.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem

Program "Turystyka bez barier” obejmuje trzy główne rodzaje zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Zadanie 1 - "Aktywnie zwiedzamy". W ramach tego zadania finansowane będą inicjatywy związane z organizowaniem aktywnych wyjazdów turystycznych, które umożliwią uczestnikom poznawanie nowych miejsc w sposób dostosowany do ich potrzeb. Wnioskowane dofinansowanie dla tego zadania wynosi od 150 000 zł do 500 000 zł.

Zadanie 2 - "Wiedza bez barier". To zadanie skupia się na szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji kadry turystycznej, co pozwoli na lepsze dostosowanie usług turystycznych do potrzeb osób z ograniczeniami. Dofinansowanie w tym przypadku wynosi od 80 000 zł do 150 000 zł.

Zadanie 3 - "Schroniska dla każdego”. Finansowanie będzie przeznaczone na modernizację i dostosowanie schronisk oraz innych miejsc noclegowych, aby były one dostępne dla wszystkich turystów. Wnioskowane dofinansowanie dla tego zadania wynosi od 50 000 zł do 200 000 zł.

Budżet programu i nabór wniosków

Na realizację programu w 2024 roku przewidziano budżet w wysokości 5 000 000 zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT pod adresem wnioski.msit.gov.pl. Termin składania wniosków upływa 25 września 2024 roku.