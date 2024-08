Do końca czerwca 2024 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4242 zł brutto, co przekładało się na około 3222 zł na rękę. Od 1 lipca obowiązuje wyższa stawka – 4300 zł brutto (ok. 3261,50 zł netto). Obecnie trwają prace nad ustaleniem wysokości minimalnej płacy na przyszły rok. Rząd ma czas do 15 września na opublikowanie stosownego rozporządzenia.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna stanowi prawnie ustaloną dolną granicę wynagrodzenia, które pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczne wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od minimalnej kwoty określonej w ustawie. Nieprzestrzeganie tego przepisu stanowi naruszenie praw pracowniczych i może skutkować sankcjami.

Płaca minimalna w 2025 roku - propozycja rządu

W czerwcu bieżącego roku rząd przedstawił swoją propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 2025 roku. Projekt ten został skierowany do dalszych konsultacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców na forum Rady Dialogu Społecznego.

Jak poinformowała Kancelaria Premiera, rząd zaproponował podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 złotych brutto. Równolegle, minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych miałaby wzrosnąć do 30,20 złotych brutto.

Negocjacje w sprawie płacy minimalnej, które trwały w Radzie Dialogu Społecznego do 15 lipca, zakończyły się fiaskiem. W związku z tym to rząd ostatecznie zdecyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia, wydając stosowne rozporządzenie. Rząd nie może zaproponować kwoty niższej niż ta, która była przedmiotem negocjacji, ale może ją podwyższyć.

Stawka godzinowa i pensja minimalna w 2025 roku

Niestety, nie możemy spodziewać się podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z najnowszymi informacjami opublikowanymi przez Kancelarię Premiera, wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowe dla umów cywilnoprawnych pozostaną na poziomie zaproponowanym w maju, czyli odpowiednio 4626 zł brutto i 30,20 zł brutto. Od stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu o 7,6%, co przełoży się na wzrost o 326 złotych brutto. Szacuje się, że nowymi regulacjami objętych zostanie ponad 3,1 miliona pracowników.

Według najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie Polaków w czerwcu 2024 roku wzrosło o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 8144 zł brutto. Jednocześnie, stopa bezrobocia w Polsce spadła do najniższego poziomu od 1990 roku, osiągając w lipcu 2024 roku wartość 5%.

Obecna płaca minimalna i stawka godzinowa

Płaca minimalna w 2023 r. wynosiła 3600 zł brutto, czyli 2709 netto. Od stycznia 2024 r. została podniesiona do 4242 zł, czyli 3 222 złotych na rękę. Od 1 lipca 2024 roku wzrosła, po raz drugi w tym roku, płaca minimalna i obecnie wynosi 4300 zł, czyli około 3261,53 zł netto (na rękę). Stawka godzinowa wynosi 28,10 zł brutto, czyli nieco ponad 22 zł netto.