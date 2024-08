Kim jest pracownik młodociany?

Pracownikiem młodocianym jest osoba w wieku od 15 do 18 lat, która, chcąc zdobyć praktyczne umiejętności w wybranym zawodzie, może zawrzeć z przedsiębiorcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wynagrodzenie młodocianych pracowników jest bezpośrednio powiązane z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale.

Stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych

Od września 2023 roku obowiązują wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Po zmianach wynoszą:

nie mniej niż 7 proc. - dla osób przyuczających się do wykonywania określonej pracy,

nie mniej niż 8 proc. - w 1 roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia,

nie mniej niż 9 proc. - w 2 roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia,

nie mniej niż 10 proc. - w 3 roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia.

Ile wyniosą pensje pracowników młodocianych?

W drugim kwartale 2024 roku średnie wynagrodzenie uległo zmniejszeniu i wyniosło 8 038,41 zł, podczas gdy w pierwszym kwartale było to 8 147,38 zł. W związku z tym, zgodnie z danymi pit.pl, w okresie od 1 września do 30 listopada 2024 roku, wynagrodzenia młodocianych pracowników kształtują się na następująco:

562,69 zł dla osób przyuczających się do wykonywania określonej pracy (7% przeciętnego wynagrodzenia),

643,07 zł dla osób w pierwszym roku nauki (8%),

723,46 zł dla osób w drugim roku nauki (9%) oraz

803,84 zł dla osób w trzecim roku nauki (10%).

Podane kwoty stanowią minimalne wynagrodzenie, a ostateczna wysokość pensji jest ustalana indywidualnie przez każdego pracodawcę. Obecnie (od 1 czerwca do 30 sierpnia 2024 roku) wynagrodzenia młodocianych pracowników wynoszą:

570,32 zł (przyuczenie do zawodu),

651,79 zł (pierwszy rok nauki),

733,26 zł (drugi rok) oraz

814,74 zł (trzeci rok).

Młodociani odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy również mają prawo do wynagrodzenia. Od 1 września 2024 roku minimalne wynagrodzenie za tę pracę wynosi 562,69 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do poprzedniego kwartału.

Rodzaje umów o pracę z pracownikami młodocianymi

Prawo pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o pracę z młodocianymi:

umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz

umowa o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Zatrudnienie młodocianych może odbywać się na podstawie umowy o pracę, której celem jest przygotowanie zawodowe. W tym celu wyróżnia się dwa modele: naukę zawodu oraz przyuczenie do konkretnych zadań.