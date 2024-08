Długość urlopu macierzyńskiego

Czas trwania urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu i wynosi:

20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,

– przy urodzeniu jednego dziecka, 31 tygodni – przy urodzeniu dwojga dzieci,

– przy urodzeniu dwojga dzieci, 33 tygodni – przy urodzeniu trojga dzieci,

– przy urodzeniu trojga dzieci, 35 tygodni – przy urodzeniu czworga dzieci,

– przy urodzeniu czworga dzieci, 37 tygodni – przy urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci.

Reklama

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać do 6 tygodni urlopumacierzyńskiego. Jeśli nie skorzystała z tego prawa przed porodem, urlop rozpoczyna się w dniu porodu. Tydzień urlopu macierzyńskiego to 7 dni liczone od pierwszego dnia tego urlopu.

Po porodzie

Matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. Może zrezygnować z pozostałych 6 tygodni i wrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu przejmie ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek rodziny, który przerwał działalność zarobkową, aby sprawować opiekę nad dzieckiem.

W takim przypadku pracownica składa wniosek do pracodawcy (papierowy lub elektroniczny) o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego, co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić ten wniosek.

Pozostałą część urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela ojcu dziecka lub innemu członkowi najbliższej rodziny na jego wniosek.

Reklama

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli jednak pracownica złoży odpowiedni wniosek w ciągu 21 dni od porodu, miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.