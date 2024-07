Jak wskazała Państwowa Inspekcja Pracy, zmiana terminu urlopu może być spowodowana szczególnymi potrzebami pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika mogłaby poważnie zakłócić proces pracy. Pracownik również może wystąpić z prośbą o zmianę planów urlopowych, jeżeli przedstawi ważne powody.

Obowiązek pracodawcy

Gdy pracodawca postanawia odwołać pracownika z urlopu lub zmienić datę jego wypoczynku, pracownik ma prawo do rekompensaty poniesionych kosztów. PIP zaznaczyła, że pracodawca zwraca pracownikowi wydatki związane z odwołaniem go z urlopu. Pracownik powinien jednak dostarczyć odpowiednią dokumentację tych kosztów.

Odwołanie z urlopu na prośbę pracownika

Rekompensata kosztów nie jest należna, jeśli zmiana terminu lub przerwanie urlopu nastąpi na prośbę pracownika. Jak wynika z wyjaśnień PIP, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z uzasadnionych powodów, takich jak choroba, odosobnienie z powodu choroby zakaźnej, powołanie na ćwiczenia wojskowe lub terytorialną służbę wojskową do 3 miesięcy, a także urlopy macierzyńskie, rodzicielskie czy ojcowskie, pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop na późniejszy termin. Te same okoliczności zobowiązują pracodawcę do uwzględnienia prośby pracownika o przerwanie już rozpoczętego urlopu.

Co z niewykorzystaną częścią urlopu?

PIP zaznaczyła, że niewykorzystaną część urlopu pracodawca powinien udzielić w późniejszym terminie, co oznacza, że pracownik musi ponownie złożyć wniosek o urlop. Zgodnie z wyjaśnieniami Inspekcji, pracodawca nie jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o przerwanie lub przesunięcie terminu urlopu z powodu choroby dziecka pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin urlopu powinien być ustalony w planie urlopów lub w wyniku porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. PIP podkreśliła, że ustalony termin urlopu jest wiążący dla obu stron umowy o pracę.