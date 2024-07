Liczba wniosków o świadczenie z programu Dobry start wynosi 1,5 na ponad 2 mln dzieci- przekazał redakcji Dziennik.pl rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski. Chodzi o dodatek w wysokości 300 zł, który przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków o świadczenie w ramach programu "Dobry Start" ruszył 1 lipca.

Kiedy wypłaty świadczenia "Dobry start"

Jeszcze w lipcu planowane są pierwsze wypłaty w ramach świadczenia Dobry Start - powiedział redakcji Dziennik.pl rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski. Osoby, które prawidłowo wypełnią oraz złożą wnioski do końca sierpnia br., otrzymają wypłatę świadczenia najpóźniej 30 września 2024 r. Złożenie wniosku w późniejszym czasie, będzie skutkowało wypłatą świadczenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że wnioski można składać tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: