Minimalne wynagrodzenie za pracę 2025 wzrośnie jeden raz

Wysokość płacy minimalnej w Polsce ustalana jest raz w roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wzrost nie powinien być niższy niż poziom inflacji. Jeśli prognozowana inflacja przekracza określony w ustawie poziom (5 proc.), stawka płacy minimalnej rośnie dwa razy (tak jest w 2024 r., podobna sytuacja miała miejsce w roku 2023). Wg rządowych prognoz inflacja na 2025 r. nie powinna przekroczyć 5 proc., dlatego minimalne wynagrodzenie za pracę (najniższa krajowa) wzrośnie tylko raz.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2025. Jak jest ustalane?

Zgodnie z propozycją rządu płaca minimalna 2025 ma wynieść 4626 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa – 32,20 zł brutto (dla porównania – od 1 lipca br. kwoty te to kolejno: 4300 zł i 28,10 zł). Do tej propozycji powinni się odnieść pozostali członkowie tzw. Rady Dialogu Społecznego (RDS) – czyli związki zawodowe i organizacje pracodawców. Mają na to 30 dni. Jeśli nie uzgodnią własnej stawki, przyjmowana jest propozycja rządowa (najpóźniej 15 września rząd wydaje w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie).

Reklama

Tegoroczny deadline na uzgodnienia w ramach Rady Dialogu Społecznego to 15 lipca. Na ten dzień zaplanowania jest spotkanie RDS. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. ma być jednym z punktów tego spotkania. Czy to oznacza, że w porównaniu do stawek, które zaproponował rząd może się coś zmienić? Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzedni lat – raczej nie (dodatkowo rządowa propozycja jest tylko minimalne niższa od tego, co postulowały związki zawodowe). Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. najprawdopodobniej wyniesie 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 32,20 zł brutto.

Wzrost najniższej krajowej w 2025 r. wpłynie na wzrost dodatków do płacy

Poziom najniższej krajowej wpływa m.in. na wysokość: