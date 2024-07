Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, wziął udział w środę w posiedzeniu nowo utworzonej Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Biuro pełnomocnika poinformowało, że pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie miało wyjątkowy charakter. Najważniejszym punktem spotkania był autorski program Łukasza Krasonia skierowany do osób korzystających z terapii tlenowej lub respiratora.

Respiratory i koncentratory tlenu zużywają dużo prądu

W komunikacie podkreślono, że planowane na 1 lipca br. podwyżki cen prądu będą szczególnie uciążliwe dla osób używających specjalistycznych urządzeń podtrzymujących życie. Podkreślono, że respiratory, a zwłaszcza koncentratory tlenu, zużywają dużo prądu. W wyniku tego osoby korzystające z domowej wentylacji ograniczają leczenie, aby zmniejszyć rachunki, co negatywnie wpływa na ich zdrowie i często prowadzi do wyższych kosztów hospitalizacji i innych opiekuńczych działań.

Dla kogo 100 zł miesięcznie dopłaty do prądu?

Biuro pełnomocnika poinformowało, że rozwiązaniem tego problemu jest program, finansowany przez PFRON, dedykowany około 20 tysiącom osób. Każda osoba z niepełnosprawnością, korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora (kod świadczenia NFZ), będzie mogła otrzymać refundację za zużyty prąd w wysokości 100 zł miesięcznie. Wnioski będzie można składać raz na kwartał.

Dopłata jest niezbędna, ponieważ osoby korzystające z koncentratora tlenu muszą być przez niego wspomagane przez 18 lub więcej godzin dziennie, co prowadzi do wzrostu rachunków za prąd o około 200 zł miesięcznie. Szacuje się, że wsparcie to mogłoby być udzielane około 30 tysiącom osób w Polsce.

Wyjaśniono, że na przykład w październiku będzie można złożyć wniosek elektronicznie przez system SOW o dofinansowanie za lipiec, sierpień i wrzesień - czyli łącznie 300 zł. Procedura jest prosta i polega na sprawdzeniu rejestrów NFZ dotyczących usługi wentylacji domowej.

PFRON przeznaczy 16 mln złotych do końca 2024 roku

W budżecie PFRON na realizację tego zadania przeznaczono 16 milionów złotych do końca bieżącego roku. Rada nadzorcza funduszu jest odpowiedzialna za zatwierdzanie planów działalności oraz projektu planu finansowego Funduszu, opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, kontrolowanie i ocenianie działalności Zarządu oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.