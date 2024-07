Do naszej redakcji trafił list Czytelniczki pracującej jako opiekunka dzieci w prywatnym żłobku. Czuje się pokrzywdzona tym, że – pomimo wykonywania tych samych czynności co w żłobkach publicznych - nie będzie otrzymywała co miesiąc 1000 zł brutto (do 2027 r. ) rządowego dodatku do pensji. Prywatne żłobki są wyłączone z tego dodatku. Pewnej pikanterii jej sytuacji zawodowej dodaje specyficzna sytuacja - gmina w której pracuje nie ma żadnych swoich żłobków. Prywatne żłobki wszystkie usługi opiekuńcze wykonują na zlecenie gminy.