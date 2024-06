Praca kasjera to głównie obsługa klienta oraz posiadanie umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Oprócz tego obejmuje przyjmowanie reklamacji, zwrotów oraz skarg. W momentach, gdy nie ma klientów, kasjer zajmuje się uzupełnianiem towarów na półkach lub w magazynie.

Zarobki kasjerów w Lidlu

Jak podaje serwis Interia Biznes, z ofert pracy dostępnych na stronie internetowej Lidla wynika, że wynagrodzenie dla pracownika sklepu na pełen etat w mniejszych miejscowościach wynosi od 4550 do 5000 zł brutto. W większych miastach zarobki na tym samym stanowisku sięgają od 5250 do 5600 zł brutto. Do obowiązków zatrudnionego należą m.in. wykładanie towaru i obsługa kasy. Dodatkowo oferta zawiera zapis o gwarantowanym wzroście wynagrodzenia oraz pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i kartę MultiSport.

Zarobki kasjerów w Biedronce

Według dostępnych ofert pracy Biedronki, osoby zatrudnione na umowę zlecenie jako wsparcie sklepu mogą oczekiwać stawki wynoszącej 27,70 zł brutto za godzinę pracy. W przypadku ogłoszeń dotyczących stanowiska "Sprzedawca – Kasjer" oferujących umowę o pracę, wynagrodzenie wahające się między 4900 a 5200 zł brutto miesięcznie jest często podawane. Istnieje prawdopodobieństwo, że wysokość wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji oraz doświadczenia pracownika. Biedronka dodatkowo oferuje podwyżki stażowe oraz szereg benefitów, takich jak dofinansowanie karty Multisport czy organizację wyjazdów wakacyjnych dla dzieci pracowników.

Zarobki kasjerów w Kauflandzie

W Kauflandzie od stycznia wynagrodzenie dla kasjerów mieści się w przedziale od 4500 zł do 5500 zł brutto miesięcznie. Podobnie jak w przypadku innych sieci, wysokość zarobków zależy od konkretnego miejsca pracy oraz doświadczenia pracownika. Do obowiązków pracowników należy m.in. wykładanie towaru, dbanie o ekspozycję, obsługa klienta oraz przygotowywanie zwrotów towarów. Kaufland oferuje również różnorodne benefity, takie jak zniżki u partnerów biznesowych oraz upominki z okazji świąt. Na stronie Kauflanda dostępne są ogłoszenia o pracę zarówno na pełny, jak i częściowy etat.

Zarobki kasjerów w Aldi

W Aldi nowo zatrudnieni kasjerzy mogą spodziewać się zarobków w przedziale od 4910 zł do 5260 zł brutto miesięcznie. Ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej tej sieci handlowej wskazują na możliwość zatrudnienia na umowę o pracę oraz oferują podwyżki stażowe dla pracowników. Aldi dodatkowo zapewnia różnorodne benefity, takie jak prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie oraz pakiet sportowy.

Zarobki kasjerów w Żabce

Wynagrodzenie kasjera w Żabce, jak również wszystkie obowiązki związane z tą posadą, są ustalane przez franczyzobiorcę. Nie istnieje jedna ustalona pensja, jednak przegląd ofert pracy na stanowisku kasjera w Żabce pokazuje, że wynagrodzenie zazwyczaj mieści się w okolicach minimalnej krajowej.

Zarobki kasjerów w Dino

Portal Indeed.pl informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla Sprzedawcy/kasjera w sklepie Dino wynosi około 4 126 złotych. Co ważne, Dino wciąż szuka pracowników, zarówno na pełen etat, jak i na pół etatu. Na stronie internetowej Dino Polska można znaleźć ogłoszenia o pracę.