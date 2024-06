Ministerstwo Finansów zaprezentowało swoją najnowszą ofertę sprzedaży obligacji skarbowych. Okazuje się, że stopa zwrotu obowiązująca w lipcu pozostanie na takim samym poziomie jak w czerwcu. Ministerstwo zdecydowało się również kontynuować promocję dla osób, które zdecydują się dalej oszczędzać ze Skarbem Państwa. Oto szczegóły.

Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że oprocentowanie obligacji skarbowych w lipcu pozostanie na poziomie z czerwca, kiedy to wprowadzono zmiany, obniżając stopę zwrotu dla najkrótszych form oszczędzania i podnosząc ją dla tych najdłuższych.

Gdzie kupić obligacje skarbowe?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że obligacje skarbowe można nabyć w dowolnym momencie przez serwis obligacjeskarbowe.pl. Podobne opcje są dostępne na stronach banków PKO BP i Pekao. Oba banki oferują sprzedaż obligacji także w swoich biurach maklerskich i placówkach bankowych. Dodatkowo można zadzwonić bezpośrednio na infolinię PKO BP lub Pekao, aby dokonać zakupu.

Zamiana obligacji

Od 25 czerwca dostępna jest nowa emisja obligacji skarbowych, którą można nabyć poprzez zamianę. Ministerstwo Finansów przygotowało korzystną ofertę dla posiadaczy obligacji zapadających w lipcu, umożliwiającą przedłużenie oszczędzania na atrakcyjnych warunkach. Nowe obligacje, z wyjątkiem 3-miesięcznych OTS1024 i rocznych ROR0725, będą dostępne w drodze zamiany po korzystniejszych cenach niż standardowe. Każdy rodzaj obligacji będzie oferowany z różnym dyskontem – im dłuższy termin, tym większe dyskonto. Najwyższe dyskonto przewidziano dla 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie zależy od inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji dostępnych w lipcu są następujące: 99,60 zł dla 10-letnich EDO0734, 99,70 zł dla 4-letnich COI0728, 99,80 zł dla 3-letnich TOS0727, 99,85 zł dla 2-letnich DOR0726.

Obligacje skarbowe - lipcowa oferta

Lipcowa oferta obligacji skarbowych przedstawia się następująco:

3-miesięczne obligacje mają oprocentowanie na poziomie 3% rocznie.Roczne obligacje oferują oprocentowanie 5,95% w pierwszym miesiącu, a w kolejnych miesiącach zależne od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, bez dodatkowej marży.2-letnie obligacje mają oprocentowanie 6,15% w pierwszym miesiącu, a w kolejnych miesiącach oprocentowanie równe jest stopie referencyjnej plus stała marża 0,35%.3-letnie obligacje mają stałe oprocentowanie 6,20% rocznie przez cały okres. Przez pierwsze 12 miesięcy oprocentowanie naliczane jest od kwoty zakupu, a potem od całkowitej sumy wraz z odsetkami.4-letnie obligacje są powiązane z inflacją. W pierwszym roku oprocentowanie wynosi 6,55% rocznie, a w kolejnych latach jest dostosowywane do rocznego wzrostu cen plus stała marża 1,5%. Odsetki wypłacane są co roku.10-letnie obligacje mają oprocentowanie 6,80% w pierwszym roku. W kolejnych latach oprocentowanie zależne jest od inflacji plus stała marża 2%. Odsetki wypłacane są po 10 latach, z rocznym naliczaniem w zależności od wypracowanej sumy.

Możliwość zamiany obligacji na nowe

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że dla osób, którym w lipcu kończy się okres trwania wcześniej zakupionych obligacji, będzie dostępna specjalna oferta. Będzie można zamienić obligacje na nowe po atrakcyjniejszej wycenie, kontynuując oszczędzanie.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jurand Drop, cytowany w komunikacie resortu, powiedział, że niektórzy klienci, zbliżając się do terminu wykupu posiadanych obligacji, decydują się kontynuować oszczędzanie. W wyznaczonym terminie wystarczy wybrać nowe obligacje, które zostaną wymienione za stare, a cała operacja zostanie wykonana automatycznie. Korzyść polega na tym, że oszczędności nieprzerwanie pracują, a dodatkowo można nabyć obligacje po niższej cenie.

Specjalna oferta dla beneficjentów 800 plus

Specjalne instrumenty oszczędnościowe zostały również przygotowane dla rodzin korzystających z programu 800 plus. Obejmują one 6- i 12-letnie obligacje. W przypadku 6-letnich obligacji stopa zwrotu w pierwszym roku wynosi 6,75%, a następnie oprocentowanie jest równe inflacji powiększonej o stałą marżę 2%. Dłuższe, 12-letnie obligacje mają oprocentowanie 7,05% w pierwszym roku, a później stopa zwrotu jest liczona na podstawie inflacji plus stała marża 2,50%. W obu przypadkach odsetki są wypłacane po zakończeniu okresu oszczędzania.