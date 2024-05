Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń z tytułu emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej i renty rodzinnej od 1 marca 2024r. wynoszą 1780,96 zł.

Reklama

Groszowa emerytura

Z danych przesłanych redakcji Dziennik.pl wynika, że jest wiele świadczeń wypłacanych poniżej 1 zł, ale te kwoty wynikają ze znikomego stażu pracy, który wynosi od 1 dnia do 6 miesięcy. Najniższą emeryturę pobiera kobieta z Biłgoraju, która w wieku 60 lat przeszła na emeryturę i dostała 2 gr. Podlegała tylko jeden dzień ubezpieczeniu.

Najwyższa emerytura

Reklama

Najwyższą emeryturę pobiera mężczyzna z Zabrza. Wynosi ona 48 673,53zł brutto. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Sprawdziliśmy także ile pracował. Jego okresy składkowe wyniosły aż 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni. Okresy nieskładkowe wyniosły 4 lata i 11 miesięcy.

Drugą, co do wielkości emeryturę pobiera mężczyzna z Warszawy, który przeszedł na emeryturę w wieku 85 lat i 8 miesięcy. Jego emerytura wynosi 40 900,98 zł brutto. Może on pochwalić się stażem pracy wynoszącym 59 lat i 9 miesięcy.

Na trzecim miejscu znalazła się kobieta z Bydgoszczy, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Jej emerytura wynosi 37 396,76 zł brutto. Jej okres składkowy wynosił 61 lat, a nieskładkowy 2 miesiące.

Reklama

Które zawody mogą liczyć na wyższe emerytury?

Z danych przesłanych redakcji Dziennik.pl przez ZUS, wynika, że wśród zawodów z najwyższymi emeryturami znalazły się stanowiska kierownice, dyrektorskie m.in. z takich branży jak energetyka, czy bankowość. Ponadto, śród osób z najwyższymi emeryturami, znaleźli się także lekarze. Pewien nauczyciel z Piły może się pochwalić także bardzo wysoką emeryturą.

Świadczenie emerytalne przyznawane jest na wniosek zainteresowanego od miesiąca, w którym złoży dokumenty, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym zainteresowany ukończy powszechny wiek emerytalny. W Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytura zostanie przyznana pod warunkiem przepracowania jednego dnia, za który zostały opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.