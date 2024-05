14 maja, we wtorek rozpoczął się VIII Kongresu Patient Empowerment. Wśród prelegentów obecny był m.in. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk.

Szef ZUS poinformował, że wydatki na zasiłki chorobowe w 2023 r. wyniosły 27 mld zł. Z czego 11 mld zł to wydatki pracodawców, a 16 mld zł to wydatki funduszu chorobowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Długość zwolnienia

Przekazał także ile trwało średnio pojedyncze zwolnienie. W 2023 r. pojedyncze zwolnienie lekarskie średnio trwało 11 dni.To jest ogromny ubytek ludzi na rynku pracy - skomentował Derdziuk. Przypomniał także, że ZUS prowadzi coraz bardziej zaawansowaną analitykę w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.

Prezes ZUS zwrócił także uwagę na to, że przeciętne życie wydłużyło się o 7-8 lat w zależności od płci w ciągu ostatnich 30 lat. Wskazał także, że liczba rencistów zmalała. Pamiętam jeszcze z poprzedniej mojej aktywności, było 1 mln rencistów, dzisiaj jest 530 tys. rencistów. Dodał, że wpływ ma na to także demografia. Żyjemy dłużej, ale w zdrowiu - powiedział Derdziuk. Dodał, że on sam patrzy na to optymistycznie. Oczywiście z punktu widzenia prezesa ZUSu, to jest więcej emerytów, ale po to działa państwo, żeby się rozwijała ta wartość społeczna - powiedział.

Co można zrobić

Zdaniem Derdziuka ważna jest kwestia zdolności ludzi do pracy. Bardzo ważnym komponentem kolejnego funduszu ubezpieczeń społecznych jest rehabilitacja. To jest 1,5 mln ludzi rehabilitowanych - powiedział. Podkreślił, że są to bardzo duże wydatki, a ZUS nie ma własnych zasobów. Dodał, że kolejne choroby zostały objęte programami rehabilitacyjnymi.

Współpraca z ministerstwem

Zapytany podczas debaty o współpracę z ministerstwem zdrowia, wskazał na pewien potencjał. Przypomniał, że na chwilę obecną wszyscy lekarze korzystają z certyfikatu ZUS do podpisywania e-zwolnień, e-recept oraz e-recept. Dodał, że ZUS posiada bardzo dużo danych. "Marzyłbym o tym, żeby te dane dotyczące absenteizmu, prezenteizmu, zachorowań, skutków ekonomicznych, społecznych poszczególnych schorzeń były przesłanką do kreowania programów profilaktycznych. "My najczęściej zajmujemy się skutkiem stanu zdrowia pacjenta" - dodał. Zaznaczył, że ZUS chce współpracowaćz ministerstwem zdrowia w zakresie analizy danych i w zakresie skuteczności rehabilitacji.

Problem w orzecznictwie lekarskim

Prezes ZUS wskazał także jeden poważny problem w orzecznictwie lekarskim. Kluczowym elementem w orzecznictwie lekarskim jest lekarz. Jest jego bardzo duży niedobór i z tym się borykamy - zaznaczył.