Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że osoba, która prowadzi działalność opłaciła składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie:



wyższej niż ustalona, to otrzyma jej zwrot, chyba, że ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

chyba, że ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego; niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.

Co zrobić, gdy mam nadpłatę i chcę otrzymać zwrot?

Należy złożyć wniosek do ZUS przez PUE o zwrot nadpłaty (RZS-R). We wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot. Wniosek należy wysłać najpóźniej do 3 czerwca 2024 r.

Gdzie otrzymam pomoc

Wszystkie osoby prowadzące działalność, mogą uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w centrum Kontaktu Klientów ZUS pond numerem 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl oraz u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

ZUS przypomina, że20 maja 2024 r. jest ostatnim dniem, kiedy trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.