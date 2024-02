Czy osoby, które zarabiają tzw. najniższą krajową (minimalne wynagrodzenie za pracę) powinny otrzymać aneksy do umów? Eksperci odpowiadają: "to zależy". Sprawdzamy, jakie scenariusze są zgodne z prawem. I skąd w ogóle pomysł, że zmiany w umowach mogą być potrzebne? Odpowiedź na to pytanie może dotyczyć nawet 3,6 mln zatrudnionych.