Rekordowa wysokość i sposób wypłacania wynagrodzeń w TVP nie od dziś budzi szerokie dyskusje i niemałe kontrowersje. Ile zarabiała Danuta Holecka? A ile Michał Adamczyk? Jaką kwotą mógł pochwalić się Samuel Pereira, a jaką Jarosław Olechowski?

Zarobki prezenterów TVP

Portal Onet dotarł do umów prowadzących "Wiadomości" w TVP, a pozyskane informacje upublicznił jeszcze w październiku 2023 roku. Z artykułu wiadomo, jakie pensje otrzymywali Danuta Holecka i Michał Adamczyk. Miesięcznie dostawali po 40-50 tys. zł plus VAT. Do tego dochodziły też dodatki. Warto zaznaczyć, że oboje mieli z TVP po dwie umowy. Zarówno Holecka, jak i Adamczyk byli zatrudnieni jako osoby fizyczne z pensją około 5-10 tys. zł. Do tego jednak dochodziły także ich własne jednoosobowe firmy, z którymi Telewizja Polska podpisywała dodatkowe umowy - na wyższe stawki.

Z tego względu zdecydowana większość pieniędzy trafiała do nich przez umowy cywilno-prawne zawarte między ich jednoosobowymi spółkami a telewizją publiczną. Najwięcej zarabiała Danuta Holecka. Była prezenterka Telewizji Polskiej podpisała we wrześniu 2020 umowę na prowadzenie "Wiadomości" 10-11 razy w miesiącu za 46 tys. zł netto. Portal podał, iż umowa weszła w życie wstecznie, czyli obowiązywała od 1 sierpnia 2020 roku, a zakończyła się 31 stycznia 2023 roku. Kolejna umowa z prezenterką opiewała już na 50 tys. zł netto miesięcznie.

Michał Adamczyk miał podobny kontrakt, zawarty w połowie marca 2023 roku z wynagrodzeniem na poziomie 47 tys. zł netto miesięcznie. Wcześniejsza umowa prezentera opiewała na kwotę 43 tys. zł netto miesięcznie.

Zarobki osób zasiadających na najwyższych stanowiskach w TVP

Poseł na Sejm Dariusz Joński 26 grudnia 2023 roku złożył do TVP wniosek o udostępnienie informacji na temat wysokości wynagrodzeń osób zasiadających na najwyższych stanowiskach w TVP. Po dwóch dniach otrzymał odpowiedź i podzielił się nią na portalu X.

Jak wynika z pisma opublikowanego przez Jońskiego, likwidator TVP Daniel Gorgosz udzielił informacji na temat zarobków między innymi:

Samuela Pereiry , którego wynagrodzenie, jako zastępcy dyrektora TAI, w okresie 25.04-31.12.2023, wyniosło 439 755,17 zł brutto,

, którego wynagrodzenie, jako zastępcy dyrektora TAI, w okresie 25.04-31.12.2023, wyniosło Michała Adamczyka , którego wynagrodzenie wynosiło z tytułu stosunku pracy jako dyrektora TAI (Telewizyjna Agencja Informacyjna) w okresie od 25.04.2023-31.12.2023 - 372 593,71 zł brutto , a z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2023 roku - 1 127 644 zł (łącznie z VAT),

, którego wynagrodzenie wynosiło z tytułu stosunku pracy jako dyrektora TAI (Telewizyjna Agencja Informacyjna) w okresie od 25.04.2023-31.12.2023 - , a z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2023 roku - (łącznie z VAT), Marcina Tulickiego , którego wynagrodzenie wyniosło: z tytułu stosunku pracy jako zastępcy dyrektora TAI w okresie 26.05.2023 - 31.12.2023 - 417 354,33 zł brutto , - z tytułu umów cywilnoprawnych w 2023 roku - 296 340 zł brutto. Łącznie daje to kwotę ok. 713,7 tys. zł.

, którego wynagrodzenie wyniosło: z tytułu stosunku pracy jako zastępcy dyrektora TAI w okresie 26.05.2023 - 31.12.2023 - , - z tytułu umów cywilnoprawnych w 2023 roku - Łącznie daje to kwotę Rafała Kwiatkowskiego , którego wynagrodzenie, jako zastępcy dyrektora TAI, w 2023 roku, wyniosło 366 948,03 zł brutto,

, którego wynagrodzenie, jako zastępcy dyrektora TAI, w 2023 roku, wyniosło Jarosława Olechowskiego, którego wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło: z tytułu stosunku pracy jako dyrektora TAI - 1 016 450,34 zł brutto, - z tytułu umów cywilnoprawnych - 407 625 zł brutto. Razem daje to 1 mln 424,1‬ tys. zł.

Zarobki komentatorów TVP

16 stycznia 2024 wyszło też na jaw, że komentatorzy, którzy wypowiadali się na antenie Telewizji Publicznej, otrzymywali za to pieniądze. Poseł Krzysztof Brejza podzielił się na platformach społecznościowych odpowiedzią, jaką otrzymał od Zespołu Informacji Publicznej TVP w sprawie wynagrodzeń za wypowiedzi publicystów na antenie Telewizji Publicznej.

Z zamieszczonego wpisu można się dowiedzieć, że do 20 grudnia 2023 roku w TVP "istniał system wynagradzania komentatorów udzielających wypowiedzi do audycji informacyjnych i publicystycznych zarówno w studiu, jak i poza nim". System ten dopuszczał możliwość jednorazowych świadczeń, które wyceniane były na 500 zł. Jednak na tym nie koniec. Współpraca regulowana była także "w ramach szerszego spektrum umów".

W przypadku umów ryczałtowych najwyższy pułap wynagrodzenia zapisanego w umowie, której przedmiotem był autorski komentarz do audycji publicystycznych, wynosił 298 890 zł brutto - czytamy w poście Brejzy.

W dokumencie podkreślono, że taka umowa miała obowiązywać przez cały 2023 rok.

Następnie przekazano informacje, że zgodnie z powyższym systemem TVP wypłacała wynagrodzenia za komentarze co najmniej kilkunastu osobom. Na tej liście znaleźli się: Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manasterski, Marek Formel, Karol Gaca, Jacek Wrona, Maciej Gnatowski, Anna Derewienko, Marian Kowalski, Jana Pietrzak, Piotr Nisztor.