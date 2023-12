Nowe obowiązki pracodawców w 2024 roku

Szkła kontaktowe i monitor stacjonarny do laptopa. Na to mogą liczyć pracownicy od firmy w 2024 roku. Nowe przepisy bhp dotyczące wyposażania stanowisk pracy weszły w życie 17 listopada, ale pracodawcy mają 6 miesięcy na ich wdrożenie, czyli do połowy maja.

To jedna z wielu zmian, które czekają pracowników i pracodawców w 2024 roku. Do tej pory firma dofinansowywała zatrudnionym jedynie zakup okularów niezbędnych do pracy, teraz te same zasady będą dotyczyć również szkieł kontaktowych.

Reklama

Zapewnienie monitora stacjonarnego pracującym przy laptopach również ma na celu zadbać o ich wzrok i komfortową pozycję na stanowisku pracy. Zamiast monitora pracodawca może zakupić podstawkę do laptopa, zapewniającą odpowiednie ustawienie ekranu.

Reklama

Szkła kontaktowe dla pracowników. Jak się o nie ubiegać?

Dofinansowanie do szkieł kontaktowych, podobnie jak do okularów, może otrzymać każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który spędza przed monitorem co najmniej 4 godziny. Dotyczy to zarówno osób pracujących przy komputerach stacjonarnych, jaki i przy laptopach.

Musi jednak posiadać zaświadczenie od lekarza, które potwierdza potrzebę stosowania w pracy okularów lub szkieł kontaktowych. Zwrot kosztów ich zakupu wymaga również dostarczeniafaktury, a także wypełnienia wniosku. Dokładna kwota zwrotu nie jest określona w przepisach, zwykle są to kwoty rzędu 200-300 zł.

Monitor do laptopa. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracownik używa laptopów co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy, jego stanowisko powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowylub podstawkę, która zapewnia ustawienie ekranu tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Wybór konkretnej opcji nie należy jednak do pracownika, ale do pracodawcy. Dotyczy to również osób pracujących zdalnie.

Inne wymogi dotyczące stanowiska pracy

Na prośbę pracownika stanowisko pracy powinno zostać wyposażone również w podnóżek, a także klawiaturę oraz mysz do komputera. Przestrzeń powinna umożliwiać przyjęcie wygodnej pozycji i jej zmiany podczas pracy oraz umieszczenie nóg pod blatem. Określone jest także oświetlenie zapewniające komfort dla wzroku.