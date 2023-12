Zgodnie z artykułem 130 § 2 Kodeksu Pracy, każde święto państwowe, które występuje w okresie rozliczeniowym i przypada w dniu innym niż niedziela, skutkuje obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Możemy w nim przeczytać: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W przypadku styczniowych świąt w 2024 roku Nowy Rok wypada w poniedziałek, co oznacza, że pracownicy pracujący od poniedziałku do piątku mają prawo do dnia wolnego w poniedziałek, 1 stycznia.

Dzień wolny dla pracownika za święto wypadające 6 stycznia

Święto Trzech Króli wypada w sobotę, a zgodnie z przepisami, pracodawca musi z tego tytułu obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednak, z racji, że święto to przypada na dzień harmonogramowo wolny od pracy (sobota), pracodawca powinien udzielić pracownikom innego dnia wolnego w zamian za te 8 godzin. To oznacza, że pracownicy będą mieli prawo do innego dnia wolnego, który powinien zostać uzgodniony między pracodawcą a pracownikami.

W skrócie pracownikom przysługuje dzień wolny z tytułu Nowego Roku (1 stycznia), a z tytułu Święta Trzech Króli (6 stycznia), pracodawca musi obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin i udzielić pracownikom innego dnia wolnego.

Do kiedy pracownik może odebrać dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi dnia wolnego od pracy w ramach danego okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli pracodawca stosuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, to powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego za 6 stycznia jeszcze w styczniu. Natomiast, gdy obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy od stycznia do marca, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi dzień wolny w tym konkretnym okresie.

Wolne tylko dla pracowników na umowach o pracę

Warto jednak pamiętać, że przepis uprawniający pracowników do odebrania dnia wolnego wynika z Kodeksu Pracy. To zaś oznacza, że uprawnieni do niego są jedynie pracownicy, czyli osoby, które mają umowę o pracę.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umów o dzieło czy B2B nie mają prawa do dodatkowego dnia wolnego, bo nie są objęte zabezpieczeniami wynikającymi z Kodeksu Pracy.