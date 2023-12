Święta Bożego Narodzenia to czas, który Polacy celebrują wyjątkowo chętnie. Chcemy go poświęcić na spotkania w gronie rodziny i odpoczynek od pracy. Tych kilka dni zwykle spędzamy przy suto zastawionym stole, obdarowując się prezentami. Podkreślenia świątecznej atmosfery pracownicy oczekują również w miejscu pracy. Firmowa wigilia, okolicznościowy bonus finansowy, czy dodatkowe wolne, to benefity, które od lat funkcjonują w wielu firmach, a pracownicy to doceniają. Na co liczą najbardziej?