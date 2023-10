Lekarz może wystawić nam zwolnienie z wielu powodów. Warto wiedzieć, że na e-ZLA znajdują się specjalne oznaczenia, które informują o przyczynie naszej niezdolności do pracy. Znajdziemy tam też informację mówiącą o tym, czy w trakcie trwania zwolnienia powinniśmy siedzieć w domu, czy też możemy swobodnie opuszczać miejsce zamieszkania.

Specjalne kody choroby na L4. Co oznaczają?

Jakie kody mogą znaleźć się na L4? Obecnie obowiązują cztery:

powtarzające się choroby w ciągu 60 dni – kod A

ciąża – kod B

nadużycie alkoholu – kod C

gruźlica – kod D

Pracownik ma prawo złożyć pisemny wniosek, w którym poprosi o niewpisywanie na zwolnieniu kodu B lub D. W pozostałych przypadkach o kwalifikacji zwolnienia decyduje lekarz.

Dodatkowo, na zwolnieniu możemy znaleźć cyfry 1 i 2. Jedynka oznacza, że chory w trakcie zwolnienia powinien przebywać w miejscu zamieszkania. Osoba, która na L4 ma wpisane 1, powinna opuszczać dom jedynie, kiedy naprawdę jest taka konieczność (np. wyjścia do apteki bądź lekarza). Dwójka z kolei oznacza "chory może chodzić”. Lekarze wpisują 2, kiedy stwierdzą, że opuszczenie miejsca zamieszkania nie wpłynie negatywnie na stan choroby. Czasami wyjścia z domu są wręcz zalecane, przykładowo w przypadkach zwolnień od psychiatry. Choremu niejednokrotnie zaleca się wtedy spacery lub sport na świeżym powietrzu.

L4. Kiedy lekarz je wystawia? Czy należy nam się wypłata?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawiane jest, gdy stwierdzono u pacjenta czasową niezdolność do pracy. Dokument z automatu trafia zarówno do pracodawcy, jak i do ZUS. W zdecydowanej większości przypadków choremu w trakcie zwolnienia przysługuje 80 proc. pensji. Natomiast jeżeli pracownik będzie niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy, choroby w trakcie ciąży lub podda się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania – wynagrodzenie chorobowe wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym (okresy zwolnień sumują się) płaci nam pracodawca, następnie ZUS. W przypadku osób po 50. roku życia ZUS przejmuje wypłatę już od 15. dnia.

L4. Jak długo przysługuje nam zasiłek chorobowy?

Okres zasiłkowy wynosi 182 dni. Z kolei po ustaniu zatrudnienia zasiłek przysługuje nam o połowę krócej, przez 91 dni. Dla osób chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży okres ten wynosi 270 dni.

Jeśli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, a lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. ZUS będzie nam je wypłacał maksymalnie przez 12 miesięcy.