Świadczenie 300 plus: Kto otrzyma, a kto nie?

Świadczenie z programu "Dobry Start" dotyczy dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny i przysługuje na każde zdrowe dziecko do 20. roku życia oraz do 24. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie 300 plusnie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tak zwanej "zerówce" w przedszkolu lub w szkole. 300 plus nie otrzymają również studenci.

300 plus. Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie 300 plus wypełnia się i wysyła wyłącznie drogą elektroniczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmuje wniosków papierowych. Na rok szkolny 2023/2024 wnioski były przyjmowane już od 1 lipca. Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymały już we wrześniu. Natomiast składając wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, na wypłatę świadczenia trzeba poczekać dłużej – ZUS ma bowiem 2 miesiące na wypłatę 300 plus od daty złożenia wniosku. Warto pamiętać, że ostateczny termin złożenia wniosku upływa z końcem listopada.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Rodzic lub opiekun dziecka wypełnia wniosek i wysyła go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru jest kilka sposobów złożenia wniosku o przyznanie 300 plus:

poprzez bankowość elektroniczną

za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

przez aplikację mobilną mZUS

300 plus. Uważaj na najczęstszy błąd we wniosku

Ważne jest, aby wniosek był prawidłowo wypełniony. Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na takie elementy, jak prawidłowość numerów PESEL czy numeru konta. Bowiem przy tym drugim najczęściej mylą się Polacy. Zaleca się także podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego – będą one potrzebne do kontaktu ze strony ZUS w sytuacjach tego wymagających.

Błędy we wniosku mogą opóźnić wypłatę świadczenia. Zanim zabierzesz się zawypełnianie formularza, przygotuj dane swoje oraz dziecka / podopiecznego, na które składany jest wniosek: