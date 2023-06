Reklama

Druga podwyżka pensji minimalnej wchodzi w życie 1 lipca. Wtedy pensja minimalna zostanie podniesiona do 3600 zł brutto. Oznacza to, że osobom pracującym na umowie o pracę pracodawcy nie będą mogli zapłacić mniej.

Płaca minimalna 2023 rośnie od 1 lipca. Ile wyniesie netto?

1 stycznia najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 3010 zł do 3490 zł brutto, co oznacza wzrost o 346 zł netto, czyli "na rękę" (z 2363 zł do 2709 zł).

Druga podwyżka wchodzi w życie 1 lipca. Wtedy najniższa pensja minimalna zostanie podniesiona do 3600 zł brutto, co oznacza podwyżkę o ok. 75 zł miesięcznie "na rękę" (z 2709 zł do 2784 zł netto).

Waloryzacja płacy minimalnej

Podwyżka, według danych Ministerstwa Finansów, dotyczy około 3 mln osób.

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane, podobnie jak w tym roku, dwa razy. To jednak nie prezent od rządu, a ustawowy wymóg przy inflacji przekraczającej 5 proc.

Płaca minimalna w 2024 roku

W 2024 roku wysokość płacy minimalnej ma również wzrosnąć. Według rządowej propozycji od 1 stycznia 2024 roku najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.