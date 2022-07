Reklama

Od lat sezonowe oferty pracy wakacyjnej kierowane są głównie do studentów i młodzieży. Choć w tym roku nie brakuje również ofert skierowanych do Ukraińców, którzy uciekli do naszego kraju przed wojną. Wiele ogłoszeń w serwisach internetowych ma specjalne oznaczenia i napisane są w języku ukraińskim.

Na jakich zasadach można zatrudnić młodocianego pracownika?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Można zatrudnić takie osoby pod warunkiem, że ukończyły co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracownik młodociany ma prawo do trwającej nieprzerwanie 30-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Co więcej, pracownik młodociany nie może być zatrudniany w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

Warto również pamiętać, że taki pracownik nie może podnosić, przenosić oraz przewozić ciężarów o nadmiernej masie. Nie może także wykonywać prac wymagających powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów. Pracodawca musi zapewnić mu opiekę i pomoc niezbędną do wykonania pracy, a także zapewnić mu ubezpieczenie społeczne takie samo, jak innym pracownikom.

Jeżeli zatrudniamy osobę poniżej 16 roku życia warto pamiętać, że może ona wykonywać pracę tylko na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Ponadto wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna nieletniego, a także zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Ile można zarobić w gastronomii i w kurortach?

Jak co roku najwięcej ofert zarówno dla młodych ludzi, ale i każdego, kto tylko chce dorobić w wakacje czeka w nadmorskich kurortach, miejscowościach turystycznych, ale również na plantacjach. Od 1 stycznia 2022 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 19.70 złotych brutto i to ona pojawia się najczęściej w ogłoszeniach pracodawców poszukujących pracowników sezonowych. Tyle za godzinę można zarobić w sklepie spożywczym zarówno tym lokalnym, jak i należącym do dużej ogólnopolskiej sieci. Bywa, że stawka jest wyższa o 2, czy 3 złote. Tak jest często w przypadku rekrutacji na stanowisko sprzedawcy lodów, gofrów, czy zapiekanek (22-23 złote brutto za godzinę), a także barmanów i kucharzy (22-30 zł brutto za godzinę).

Osoby zatrudnione na stanowisku kelnera poza pensją mogą również liczyć na napiwki. Te zależą głównie od ich kontaktu z klientem, czy obłożenia danego miejsca. Bywa, że otrzymują je indywidualnie, ale bardzo często trafiają one do wspólnej puli, która jest dzielona pod koniec dnia między osoby pracujące podczas zmiany. Z napiwków można wyciągnąć średnio od 30 do 1000 złotych, przy czym na te najwyższe można liczyć głównie w ekskluzywnych lokalach. Stawka rzędu 25 zł na rękę to z kolei zarobki sushimasterów oraz osób, które przebierają się za rycerzy lub pluszowe maskotki, z którymi turyści mogą sobie zrobić zdjęcie. Na podobne stawki mogę liczyć osoby, które wykonują zmywalne tatuaże z henny lub zaplatają kolorowe warkoczyki. Animatorzy dziecięcy w hotelach, czy parkach rozrywki zarabiają ok. 30 zł brutto za godzinę.

Ile można zarobić na sezonowym sprzątaniu?

Bardzo często zarówno pracownicy sezonowi, jak i osoby, które zdecydują się na zatrudnienie przy chociażby sprzątaniu domków letniskowych, czy obiektów hotelowych mogą liczyć na darmowy nocleg, przejazdy z miejsca pracy do miejsca zakwaterowania oraz jeden dzień wolnego w tygodniu. Jeśli chodzi o sprzątanie hoteli, apartamentów, czy kwater tu zarobki często podawane są w kwotach za cały miesiąc pracy i wahają się od 2,5 do nawet 6 tys. złotych na rękę. Praca odbywa się zazwyczaj w godzinach 10-16 i nie przekracza 6-7 godzin.

Opiekun ośrodka lub recepcjonistka może z kolei liczyć na zarobki w kwocie 3,8-4,6 netto miesięcznie. Często za “efekty pracy” doliczana jest dodatkowa premia. Oprócz darmowego noclegu w pokoju z aneksem kuchennym i łazienką, taka osoba ma zapewnione obiady. Wśród wymogów na takowe stanowisko oprócz wysokiej kultury osobistej pojawia się znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Warto przy tym pamiętać, że przy zatrudnieniu w gastronomii wymogiem będzie aktualna książeczka sanepidu. Bardzo dobrze płatną pracą, do której należy mieć ukończone 21 lat, jest sprzątanie statków pasażerskich. Tu stawki wynoszą ok. 3 200 dolarów miesięcznie (ok. 10 tys. złotych). W tej pracy często wymagane jest doświadczenie zgodne z aplikowanym stanowiskiem w hotelach cztero lub pięciogwiazdkowych. Bywa, że pracodawca wymaga ukończenia kursu STCW (zintegrowany kurs bezpieczeństwa lub osób zawodowo pracujących na statkach i żaglowcach).

Jakie stawki proponują sadownicy za zbieranie owoców?

Wciąż poszukiwani są także pracownicy do zbiorów owoców sezonowych. Za godzinę zbierania malin, jeżyn czy wiśni można zarobić od 3 do 6 zł za kilogram zebranych owoców. Dzienna stawka za pracę wynieść może więc w zależności od tempa zbierania ponad 200 złotych. Zazwyczaj zarobki miesięczne w tej branży oscylują między kwotą 2,8 tys. złotych a 5 tys. Pracodawcy często oferują nocleg, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie KRUS. Na o wiele większe zarobki może liczyć na przykład kierownik plantacji. Taka osoba ma pod sobą kilkanaście osób, którymi zarządza, a jej wynagrodzenie wynosić może ok. 7 tys. złotych.