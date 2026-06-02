ZUS podnosi stan kont emerytalnych. Wiadomo, o ile wzrosną środki

Składki emerytalne wpłacone do ZUS podlegają corocznemu pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont ubezpieczonych. Kwoty tam zgromadzone są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przekładają się na wysokość przyszłego świadczenia.

Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji składek ZUS?

ZUS przekazał, że w tym roku wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 109,81 proc. Ma on też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 r. Wskaźnik waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w ubiegłym roku. Nie może być on ujemny.

„Przykładowo osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, po waloryzacji konto wzrosło o ponad 44,1 tys. zł, czyli do ponad 494,1 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta zwiększył się o blisko 83,4 tys. zł, czyli do 933,4 tys. zł” – wyjaśnił ZUS.

Od OFE do subkonta ZUS - skąd pochodzą środki

Waloryzacja dotyczy również subkont ubezpieczonych. Według informacji ZUS wskaźnik wyniesie 110,61 proc. Na subkonta trafiają środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 r. Wskaźnik waloryzacji zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji i nie może być ujemny.

Po przeprowadzeniu czerwcowej waloryzacji ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument o nazwie „Informacja o stanie konta ubezpieczonego” (IOSKU) zostanie udostępniony elektronicznie na koncie eZUS. Zakład nie wysyła już w tej sprawie papierowych listów.