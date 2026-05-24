Zmiany w terminach wypłat 800 plus w czerwcu 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
wczoraj, 17:35
W czerwcu większość rodziców ponownie otrzyma środki z programu Rodzina 800 plus. Dla większości beneficjentów wypłaty zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, jednak w trzech terminach ZUS przekaże pieniądze wcześniej niż zwykle. Część rodziców nie otrzyma natomiast przelewu w maju wcale.

Program 800 plus to forma wsparcia finansowego dla rodzin, przyznawana na każde dziecko do 18. roku życia. Zasady funkcjonowania świadczenia reguluje ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wzrosła z 500 zł do 800 zł miesięcznie na dziecko. Środki te są wolne od podatku dochodowego oraz nie mogą zostać zajęte przez komornika. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny i ma wspierać budżety domowe oraz poprawiać warunki wychowania dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

  • 2 dzień miesiąca,
  • 4 dzień miesiąca,
  • 7 dzień miesiąca,
  • 9 dzień miesiąca,
  • 12 dzień miesiąca,
  • 14 dzień miesiąca,
  • 16 dzień miesiąca,
  • 18 dzień miesiąca,
  • 20 dzień miesiąca,
  • 22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w czerwcu 2026

W czerwcu 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus otrzyma świadczenie wcześniej niż zazwyczaj. Powodem są dni wolne oraz układ weekendów, które wpływają na harmonogram przelewów realizowanych przez ZUS. W efekcie na ten miesiąc ustalono zmodyfikowane terminy wypłat:

  • 2 czerwca (wtorek),
  • 4 czerwca (czwartek),
  • 5 czerwca (piątek) - tego dnia wypłacone zostaną świadczenia przypadające na 7 czerwca (niedziela),
  • 9 czerwca (wtorek),
  • 12 czerwca (piątek) - tego dnia wypłacone zostaną również świadczenia przypadające na 14 czerwca (niedziela),
  • 16 czerwca (wtorek),
  • 18 czerwca (czwartek),
  • 19 czerwca (piątek) - tego dnia wypłacone zostaną świadczenia przypadające na 20 czerwca (sobota),
  • 22 czerwca (poniedziałek).

Oznacza to, że osoby, które zwykle otrzymują 800 plus 7., 14. lub 20. dnia miesiąca, w czerwcu 2026 roku dostaną pieniądze wcześniej niż standardowo. Może się jednak okazać, że pieniądze w czerwcu nie wpłyną na konto. Dlaczego?

Te osoby w czerwcu 2026 nie dostaną 800 plus

W czerwcu 2026 roku część rodziców nie otrzyma świadczenia 800 plus w ogóle. Dotyczy to osób, które nie złożyły wniosku na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia 2026 r. i tym samym nie zachowały ciągłości wypłat. Nie oznacza to jednak utraty prawa do pieniędzy. Rodzice nadal mogą otrzymać świadczenie za czerwiec z wyrównaniem, ale przelew zostanie zrealizowany później – po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS. Termin wypłaty będzie zależał od daty złożenia dokumentów.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Data złożenia dokumentów ma bezpośredni wpływ na moment przyznania i przekazania środków:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.,
  • od 1 do 31 maja 2026 r. – rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, a wypłata nastąpi do 31 lipca 2026 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2026 r. – środki wraz z wyrównaniem za czerwiec zostaną wypłacone do 31 sierpnia 2026 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2026 r. – świadczenie będzie przysługiwało z wyrównaniem dopiero od lipca, a wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2026 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – wsparcie zostanie naliczone dopiero od sierpnia, a przelew trafi do rodziców do 31 października 2026 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Tak jak dotychczas, cała procedura odbywa się wyłącznie online. Wnioski można składać za pomocą różnych kanałów elektronicznych, m.in. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia, bankowość internetową, a także aplikację mobilną mZUS.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Co do zasady świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, jednak istnieją określone sytuacje, w których nie jest ono wypłacane. Prawo do wsparcia nie przysługuje, gdy:

  • dziecko zawarło związek małżeński,
  • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej podobnej placówce),
  • pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie wychowawcze na własne dziecko,
  • na to samo dziecko wypłacane jest za granicą świadczenie o podobnym charakterze, z wyjątkiem świadczeń przyznawanych w krajach UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii.
