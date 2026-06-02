3500 zł dofinansowania do ogrzewania dla seniorów jeszcze w tym roku. Z wnioskiem trzeba się pospieszyć

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 13:18
Od 1 lipca rusza nabór wniosków na bon ciepłowniczy. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3500 zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się głównie mieszkańcy bloków oraz wspólnot mieszkaniowych. Bon ciepłowniczy przyznawany będzie nie tylko seniorom, jednak to osoby starsze, które często żyją samotnie z niewysokiej emerytury, skorzystają z tego dodatku w największym stopniu.

Czym jest bon ciepłowniczy i kto go otrzyma w 2026 roku?

Bon ciepłowniczy to forma dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez sieci ciepłownicze.

Aby uzyskać prawo do bonu, konieczne jest spełnienie określonych progów dochodowych, które wynoszą:

  • do 3272,69 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
  • do 2454,52 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatkowym warunkiem jest ponoszenie kosztów ogrzewania przekraczających 170 zł/GJ. Bon nie jest skierowany wyłącznie do seniorów – mogą z niego skorzystać wszystkie osoby spełniające kryteria dochodowe, choć w praktyce trafi on przede wszystkim do osób starszych, szczególnie tych żyjących samotnie i utrzymujących się z niskich świadczeń emerytalnych.

Bon ciepłowniczy 2026. Zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku bonu ciepłowniczego zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wsparcie będzie mogło zostać przyznane również wtedy, gdy dochód gospodarstwa domowego przekroczy ustalony limit. W takiej sytuacji kwota świadczenia zostanie pomniejszona o wartość nadwyżki ponad próg dochodowy.

Jednocześnie wprowadzono minimalną wysokość bonu – 20 zł. Oznacza to, że niższe kwoty nie będą wypłacane. Ma to zapobiec utracie prawa do świadczenia w przypadku niewielkiego przekroczenia kryterium i sprawić, że system wsparcia będzie bardziej elastyczny oraz lepiej dopasowany do realnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy w 2026 roku?

Wysokość bonu ciepłowniczego uzależniona jest od poziomu ceny ciepła. W ramach programu przewidziano trzy progi wsparcia:

  • 1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy stawce od 200 do 230 zł/GJ,
  • 3500 zł – jeśli koszt ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Bon ciepłowniczy 2026 – do kiedy wniosek? Czasu jest niewiele

Bon ciepłowniczy nie jest przyznawany z urzędu. Członkowie gospodarstw domowych sami będą musieli złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek będzie można również złożyć w formie elektronicznej, korzystając z serwisu gov.pl, platformy ePUAP albo aplikacji mObywatel. Co ważne, czasu nie będzie za wiele. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Bon ciepłowniczy 2026 – sam wniosek nie wystarczy

Samo przesłanie wniosku nie wystarczy. Należy dołączyć do niego dodatkowe zaświadczenie wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę wspólnoty lub inny podmiot odpowiedzialny za dostarczanie ciepła do budynku.

Dokument ten potwierdza korzystanie z ciepła systemowego oraz wskazuje wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto, która ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu wysokości przyznanego bonu dla gospodarstwa domowego. Zaświadczenie powinno zostać wydane w terminie do 7 dni od złożenia wniosku przez mieszkańca.

