W maju 2026 wypłaty wyższe nawet o 962 zł. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Zasady wypłaty dodatku za pracę w nocy reguluje art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej należy się dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma obowiązek jego wypłaty niezależnie od formy zatrudnienia czy wysokości pensji zasadniczej. Jeśli praca nocna odbywa się poza siedzibą firmy, dopuszczalne jest zastąpienie tego dodatku ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w nocy.

Kto może otrzymać dodatkowe 962 zł do pensji w maju 2026?

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w tym czasie, bez względu na rodzaj umowy czy wysokość wynagrodzenia podstawowego. Jego wysokość zależy od liczby przepracowanych godzin w nocy oraz aktualnej stawki minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku.

W maju 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 160 godzin.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 806 zł ÷ 160 godz. = 30,03 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

30,03 zł × 20% = 6,01 zł

Jeśli pracownik przepracuje w maju 160 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

160 godz. × 6,01 zł = 961,60 zł

Po zaokrągleniu daje to 962 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin mieszczących się między 21:00 a 7:00, jednak jej konkretne granice ustala pracodawca – zazwyczaj w regulaminie pracy lub w umowie. W praktyce może to być np. przedział 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00.

Warto pamiętać, że godziny pory nocnej nie muszą być identyczne dla wszystkich pracowników – mogą być różne w zależności od specyfiki stanowiska lub przyjętego systemu czasu pracy.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej to ważna część wynagrodzenia, a jego wypłata wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy i jest obowiązkowa dla pracodawcy. Jego wysokość uzależniona jest od liczby godzin przepracowanych w nocy oraz aktualnej płacy minimalnej w danym roku. W maju 2026 roku pracownicy wykonujący obowiązki w tych godzinach mogą z tego tytułu otrzymać nawet do 962 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia.