892 zł z urzędu co miesiąc. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej dostaniesz pieniądze

Chodzi o dodatek aktywizacyjny, który ma motywować osoby bezrobotne do szybszego podjęcia pracy. Zasady jego przyznawania reguluje ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620).

831 zł wynosi obecnie świadczenie dla osób, które mimo przysługującego prawa do zasiłku dla bezrobotnych podejmą zatrudnienie

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od kwoty zasiłku dla bezrobotnych i wynosi połowę tego świadczenia. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1662 zł przez pierwsze 90 dni oraz 1305,20 zł w kolejnych miesiącach. Przy ustalaniu dodatku bierze się pod uwagę podstawową kwotę zasiłku, czyli 1662 zł. W efekcie od 1 czerwca 2025 r. dodatek aktywizacyjny wynosi 831 zł.

892 zł wyniesie od 1 czerwca 2026 roku świadczenie dla osób, które mimo przysługującego im prawa do zasiłku dla bezrobotnych podejmą zatrudnienie

Zasiłek dla bezrobotnych jest co roku waloryzowany od 1 czerwca, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. W obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026 r. wskazano, że od 1 czerwca 2026 r. jego wysokość wyniesie:

1783,90 zł – w pierwszych 90 dniach pobierania świadczenia,

1400,90 zł – w kolejnych miesiącach.

Wraz ze wzrostem zasiłku zwiększy się również dodatek aktywizacyjny, który jest z nim bezpośrednio powiązany. Od 1 czerwca 2026 r. jego kwota wyniesie 891,95 zł, czyli po zaokrągleniu 892 zł.

Jakie są potrącenia od dodatku aktywizacyjnego?

Od dodatku aktywizacyjnego odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy, dlatego osoba uprawniona otrzymuje do wypłaty kwotę netto, niższą niż wskazana wartość brutto. Jednocześnie świadczenie to nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne, takim jak emerytalne czy rentowe.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, które mają prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy:

podejmą pracę,

rozpoczną inną formę działalności zarobkowej,

założą własną działalność gospodarczą.

Ważne Od 1 czerwca 2025 r. dodatek aktywizacyjny nie jest przyznawany osobom, które podjęły pracę lub zatrudnienie po skierowaniu przez urząd pracy.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

Nie każda osoba bezrobotna, która podejmie zatrudnienie – nawet z własnej inicjatywy – może otrzymać dodatek aktywizacyjny. Świadczenie nie przysługuje m.in. w sytuacji:

podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej u pracodawcy, u którego dana osoba była zatrudniona lub świadczyła usługi bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna,

podjęcia pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy,

przebywania na urlopie bezpłatnym,

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

rozpoczęcia działalności gospodarczej przy wsparciu środków publicznych, np. dotacji na jej uruchomienie,

podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej w wyniku otrzymania środków na jej założenie lub przystąpienie do niej.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie, że dodatek trafia wyłącznie do osób, które faktycznie podejmują nowe zatrudnienie i nie korzystają jednocześnie z innych form wsparcia publicznego ani nie wracają do poprzedniego pracodawcy.

Aby uzyskać dodatek aktywizacyjny, trzeba złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, gdzie dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – w takim przypadku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Ważne Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu podjęcia zatrudnienia. Dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej, najlepiej w dniu rozpoczęcia pracy, by nie stracić części świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia (np. umowę o pracę lub umowę zlecenia),

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie,

oświadczenie informujące, czy praca została podjęta z własnej inicjatywy.

Formularz można pobrać ze strony internetowej odpowiedniego urzędu pracy lub otrzymać bezpośrednio w jego siedzibie.

Osoby bezrobotne, które same znajdą pracę, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez okres równy połowie czasu, jaki pozostał im do końca pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Przykładowo, jeśli w momencie podjęcia zatrudnienia do końca zasiłku pozostawały cztery miesiące, świadczenie będzie wypłacane przez dwa miesiące.

Warto pamiętać, że prawo do dodatku wygasa wraz z zakończeniem pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy bezrobotny bez przerwy podejmie kolejne zatrudnienie – wtedy wypłata świadczenia może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

Podstawa prawna :