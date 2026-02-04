Przez dekady bZorka była biznesowym satelitą szwedzkiego giganta. Aż 99,8 proc. całej produkcji trafiało na półki sklepów bIKEA w blisko 50 krajach. Ten model biznesowy, choć przez lata gwarantował stabilność, okazał się pułapką. Jak podaje Jelonka.com, szwedzka centrala IKEA potwierdziła zakończenie relacji biznesowych z Zorką. Oscar Ljunggren z IKEA tłumaczy tę decyzję zmianami w zachowaniach zakupowych klientów oraz aktualizacją asortymentu. W praktyce oznacza to, że jeleniogórski zakład stracił swojego jedynego klienta, co doprowadziło do załamania przychodów firmy o niemal połowę w skali roku.

Ponad 230 osób zwolnionych

Zarząd Zorki podjął bolesną decyzję o zwolnieniach grupowych. Proces ten już trwa i jest rozłożony na kilka etapów. W styczniu 2026 pierwsze 132 osoby otrzymały wypowiedzenia. Do czerwca 2026 kolejne redukcje zwiększą liczbę zwolnionych do 233 pracowników.

Na początku roku zakład zatrudniał niemal 400 osób. Po zakończeniu restrukturyzacji w firmie zostanie jedynie garstka specjalistów. Firma zgłosiła już zamiar zwolnień do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

Wyprzedaż majątku

Zorka desperacko szuka ratunku. Firma już wcześniej sprzedała obiekt przy ul. Dworowej 19, a teraz wystawiła na sprzedaż kolejną nieruchomość przy ul. Dworcowej 16. Całą produkcję zarząd przeniósł do nowoczesnego zakładu przy ul. Meblowej. Firma stara się dywersyfikować portfel zamówień, by nie zależeć od jednego odbiorcy. Jak podaje Jelonka.com, Zorce udało się pozyskać kontrakt dla klienta z Niemiec. Jednak to wciąż kropla w morzu potrzeb. Wielkim problemem jest brak własnej kolekcji mebli – zakład przez lata produkował wyłącznie projekty IKEA i nie wypracował własnej marki, która pozwoliłaby mu na niezależną sprzedaż.

Azjatycka konkurencja dobija branżę

Problemy Zorki to nie tylko efekt utraty jednego kontraktu. Cała polska i europejska branża meblarska zmaga się z ogromną presją cenową. Import mebli z Azji i rynków wschodnich wzrósł o ponad 30 proc. Tanie produkty ze Wschodu wypierają droższą polską produkcję, co zmusza krajowe firmy do drastycznych cięć kosztów. Zorka działa na rynku od blisko 70 lat. Zaczynała od zabawek i drewnianych klocków, by stać się potężnym eksporterem mebli. Dzisiaj ta historia staje pod znakiem zapytania.