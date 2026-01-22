GUS: Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 roku

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wyniosło 9 583,31 zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. r/r w grudniu ub.r., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,7 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W grudniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,1 proc. niż w listopadzie 2025 r. i było o 0,7 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. było wyższe o 5,6 proc. niż w listopadzie 2025 r. i wzrosło nominalnie o 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,9 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,7 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

