W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Ta kwota jest jednakowa dla wszystkich etatowców, bez względu na staż pracy. To właśnie ta suma stanowi podstawę do wyliczenia dodatku za pracę w nocy. Zgodnie z Kodeksem pracy, za każdą godzinę przepracowaną w nocy otrzymasz dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej.

Dodatek nocny nie ma jednej stałej kwoty na cały rok. Jego wysokość zależy od tego, ile godzin pracy przypada do przepracowania w danym miesiącu. Mniej godzin w miesiącu (np. dużo świąt) = wyższa stawka za godzinę. Więcej godzin w miesiącu (długie miesiące robocze) = niższa stawka za godzinę. Przykładowe stawki za godzinę pracy w nocy w 2026 roku: w styczniu ok. 6,01 zł/h (przy 160 h pracy), w lipicu ok. 5,22 zł/h (przy 184 h pracy), w październiku ok. 5,46 zł/h (przy 176 h pracy).

Reklama

Pracodawca musi wyznaczyć 8 kolejnych godzin między 21:00 a 7:00 jako porę nocną obowiązującą w zakładzie. Za każdą z tych 8 godzin należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli stale pracujesz w nocy poza zakładem pracy, pracodawca może zastąpić dodatek stałym ryczałtem. Kwoty podane powyżej to ustawowe minimum. Pracodawca może (ale nie musi) ustalić w regulaminie wyższy dodatek nocny. Jeśli pracujesz na część etatu, Twoja płaca minimalna jest proporcjonalnie niższa, ale stawka dodatku za każdą przepracowaną godzinę nocną pozostaje taka sama jak u osób na pełnym etacie.

Reklama

Co jeśli zarabiasz mniej niż minimum?

Jeśli Twój system wynagradzania sprawia, że w danym miesiącu pensja (wraz z innymi składnikami) wypada poniżej 4806 zł brutto, pracodawca ma obowiązek wypłacić Ci wyrównanie. Dodatek nocny jest wypłacany niezależnie od normalnej pensji.