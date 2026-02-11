Koniec z niskimi stawkami. Ile wynosi teraz zasiłek pogrzebowy?

Najważniejszą informacją dla rodzin jest fakt, że od początku 2026 roku zasiłek pogrzebowy z ZUS wzrósł z dotychczasowych 4000 złotych do 7000 złotych. Jest to podwyżka o 75 procent, która ma na celu realne wsparcie w pokryciu rosnących kosztów usług funeralnych i godnego pożegnania bliskich. Warto jednak pamiętać o ważnej zasadzie przejściowej: nowa, wyższa kwota zasiłku pogrzebowego 2026 przysługuje tylko wtedy, gdy śmierć osoby bliskiej nastąpiła 1 stycznia 2026 roku lub później. Jeśli zgon miał miejsce jeszcze w grudniu 2025 roku, urząd wypłaci jedynie 4000 złotych, nawet jeśli wniosek zostanie złożony już w nowym roku. O wysokości świadczenia decyduje wyłącznie data śmierci, a nie data złożenia wniosku.

Czy kwota 7000 złotych będzie rosła? Nowe zasady waloryzacji

Wraz z podwyżką wprowadzono mechanizm, którego wcześniej brakowało - automatyczną waloryzację zasiłku pogrzebowego. Od 2026 roku kwota ta będzie mogła wzrosnąć 1 marca każdego roku. Jest jednak jeden warunek: inflacja w roku poprzednim musi przekroczyć 5 procent. Jeśli ceny będą rosły wolniej, suma 7000 złotych pozostanie bez zmian. Rozwiązanie to ma chronić realną wartość pieniądza przed wzrostem cen za miejsce na cmentarzu, trumnę czy oprawę ceremonii.

Dodatkowe pieniądze z gminy - nowy zasiłek celowy na pogrzeb

Nowością w 2026 roku jest wprowadzenie specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu, który wypłaca gmina (MOPS lub GOPS). To dodatkowe wsparcie może zostać przyznane w dwóch szczególnych sytuacjach:

Gdy po zmarłym nie przysługuje standardowy zasiłek pogrzebowy z ZUS, KRUS czy MSWiA.

Gdy osoba organizująca pochówek poniosła nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty (np. transport zwłok z zagranicy), których nie da się pokryć z podstawowej kwoty 7000 zł.

Co ważne, ten dodatkowy zasiłek celowy z pomocy społecznej jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny, co znacznie ułatwia uzyskanie pomocy finansowej.

Kto może ubiegać się o wypłatę i jak złożyć wniosek (druk SR-26)?

Zasady dotyczące tego, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy, pozostają szerokie. Świadczenie może otrzymać członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, a nawet osoba obca, o ile pokryły one koszty pochówku. Jeśli wnioskodawcą jest członek rodziny zmarłego, ZUS wypłaca pełne 7000 złotych bez względu na to, ile faktycznie wyniosły rachunki. W przypadku osób niespokrewnionych, zwrot następuje tylko do wysokości udokumentowanych wydatków. W 2026 roku proces składania dokumentów jest prostszy. Można to zrobić:

Osobiście w placówce (wniosek o zasiłek pogrzebowy). Przez internet (system PUE ZUS / eZUS). Za pośrednictwem zakładu pogrzebowego (cesja zasiłku).

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy dla emeryta mundurowego?

W 2026 roku kwoty zostały ujednolicone. Każdy uprawniony, niezależnie czy podlega pod ZUS, KRUS, czy systemy mundurowe, otrzyma 7000 złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do ZUS?

Niezbędny jest odpis skrócony aktu zgonu, oryginały faktur i rachunków za koszty pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akty stanu cywilnego).

Ile czasu ma ZUS na wypłatę zasiłku?

Zgodnie z nowymi przepisami na 2026 rok, ZUS powinien dokonać wypłaty w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do świadczenia.

Czy można dostać zasiłek pogrzebowy na dziecko, które urodziło się martwe?

Tak, w takim przypadku przysługuje pełna kwota zasiłku, pod warunkiem zarejestrowania urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego i uzyskania aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.