Bon na zasiedlenie 2025, 2026

Bon na zasiedlenie to zastrzyk gotówki na start w nowym miejscu. Kwota zależy od aktualnych wskaźników gospodarczych. Urząd może przyznać do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku wsparcie wynosi około 17 000 zł, a w 2026 roku kwota ta prawdopodobnie wzrośnie wraz ze średnią płacą w kraju. Pieniądze możesz wydać na czynsz, kaucję za mieszkanie, transport mebli czy inne opłaty związane z nowym domem.

Bon na zasiedlenie. Kto może ubiegać?

Program skierowany jest przede wszystkim do młodych, choć kluczowe kryteria ustala lokalny Powiatowy Urząd Pracy. Głównymi adresatami są:

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne (często do 30. roku życia).

(często do 30. roku życia). Osoby planujące podjęcie pracy , innej pracy zarobkowej lub założenie własnej działalności gospodarczej.

, innej pracy zarobkowej lub założenie własnej działalności gospodarczej. Osoby przeprowadzające się daleko od domu: Nowe miejsce pracy musi leżeć co najmniej 80 km od dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu w obie strony musi przekraczać 3 godziny dziennie.

Bon na zasiedlenie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Otrzymanie pieniędzy to dopiero pierwszy krok. Aby bon stał się darowizną, musisz wywiązać się z umowy. Twoje miesięczne wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż płaca minimalna. Musisz udokumentować zatrudnienie przez co najmniej180 dni w ciągu ośmiu miesięcy (240 dni) od otrzymania bonu. Po upływie 240 dni masz 30 dni na złożenie w urzędzie dokumentów (umów, oświadczeń), które potwierdzą spełnienie warunków. Nie możesz podjąć pracy u pracodawcy, u którego pracowałeś w ciągu ostatnich 180 dni przed rejestracją w urzędzie.

Jeśli planujesz przeprowadzkę za pracą, sprawdź swój urząd. Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, w którym jesteś zarejestrowany. Zapytaj, czy posiadają środki i czy ogłosili nabór na bony na zasiedlenie. Musisz mieć deklarację zatrudnienia lub plan otwarcia firmy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Dołącz wymagane załączniki i czekaj na decyzję starosty. Dopiero po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków możesz bezpiecznie zacząć wydatki na przeprowadzkę.