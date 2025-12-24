Bon na zasiedlenie 2025, 2026

Bon na zasiedlenie to zastrzyk gotówki na start w nowym miejscu. Kwota zależy od aktualnych wskaźników gospodarczych. Urząd może przyznać do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku wsparcie wynosi około 17 000 zł, a w 2026 roku kwota ta prawdopodobnie wzrośnie wraz ze średnią płacą w kraju. Pieniądze możesz wydać na czynsz, kaucję za mieszkanie, transport mebli czy inne opłaty związane z nowym domem.

Bon na zasiedlenie. Kto może ubiegać?

Program skierowany jest przede wszystkim do młodych, choć kluczowe kryteria ustala lokalny Powiatowy Urząd Pracy. Głównymi adresatami są:

  • Osoby zarejestrowane jakobezrobotne (często do 30. roku życia).
  • Osoby planujące podjęcie pracy, innej pracy zarobkowej lub założenie własnej działalności gospodarczej.
  • Osoby przeprowadzające się daleko od domu: Nowe miejsce pracy musi leżeć co najmniej 80 km od dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu w obie strony musi przekraczać 3 godziny dziennie.
Specjalny dodatek dla bezrobotnych. Można dostać 831 zł miesięcznie
Bon na zasiedlenie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Otrzymanie pieniędzy to dopiero pierwszy krok. Aby bon stał się darowizną, musisz wywiązać się z umowy. Twoje miesięczne wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż płaca minimalna. Musisz udokumentować zatrudnienie przez co najmniej180 dni w ciągu ośmiu miesięcy (240 dni) od otrzymania bonu. Po upływie 240 dni masz 30 dni na złożenie w urzędzie dokumentów (umów, oświadczeń), które potwierdzą spełnienie warunków. Nie możesz podjąć pracy u pracodawcy, u którego pracowałeś w ciągu ostatnich 180 dni przed rejestracją w urzędzie.

Jeśli planujesz przeprowadzkę za pracą, sprawdź swój urząd. Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, w którym jesteś zarejestrowany. Zapytaj, czy posiadają środki i czy ogłosili nabór na bony na zasiedlenie. Musisz mieć deklarację zatrudnienia lub plan otwarcia firmy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Dołącz wymagane załączniki i czekaj na decyzję starosty. Dopiero po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków możesz bezpiecznie zacząć wydatki na przeprowadzkę.