Dodatek aktywizacyjny stanowi finansowe wsparcie dla zarejestrowanych bezrobotnych, którzy wykazują się inicjatywą i podejmują zatrudnienie przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Świadczenie jest obliczane jako część zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek wynosi maksymalnie 831 zł miesięcznie (czyli 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych w 2025 r.). Wypłata trwa przez połowę okresu, w którym bezrobotnemu przysługiwałby jeszcze zasiłek. Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Dodatek aktywizacyjny. Kto go otrzyma?
Prawo do świadczenia mają bezrobotni, którzy spełniają dwa kluczowe warunki:
- Muszą posiadać ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
- własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczęli działalność gospodarczą.
Dodatek aktywizacyjny. Wniosek
Aby otrzymać dodatek, bezrobotny składa wniosek w PUP, w którym jest zarejestrowany. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający podjęcie pracy lub oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Kiedy dodatek nie przysługuje? Ważne zasady
Przepisy określają sytuacje, w których dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany, nawet jeśli bezrobotny podjął zatrudnienie. Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba podjęła pracę u pracodawcy, który był jej ostatnim pracodawcą przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Świadczenie nie jest wypłacane za pracę podjętą za granicą u pracodawcy zagranicznego. Dodatek nie należy się osobie, która rozpoczęła działalność gospodarczą w wyniku otrzymania dofinansowania na start z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych (w tym środków na założenie spółdzielni socjalnej). Ponadto, po przyznaniu, dodatek nie jest wypłacany za okresy zawieszenia działalności gospodarczej (zgłoszonego do CEIDG), nieobecności nieusprawiedliwionej w pracy lub przebywania na urlopie bezpłatnym.
Zasiłek dla bezrobotnych. Podstawa do wypłaty dodatku aktywizującego
Prawo do zasiłku stanowi kluczowy warunek, aby w ogóle ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Prawo do zasiłku przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium 365 dni pracy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP, przy osiąganiu co najmniej minimalnego wynagrodzenia i opłacaniu składek na Fundusz Pracy. Do wymaganego okresu 365 dni wlicza się m.in.:
- Pracę na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowy cywilnoprawne (zlecenia/o dzieło) z odpowiednią podstawą wymiaru składek.
- Okres opłacania składek na Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
- Okresy urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego/macierzyńskiego, jeśli podstawę wymiaru stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
- Okresy zawodowej lub zasadniczej służby wojskowej.
Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje?
Zasiłek nie przysługuje od dnia rejestracji lub jest odraczany na 90 dni, jeśli bezrobotny:
- Rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z własnej winy (nie dotyczy zmiany miejsca zamieszkania lub likwidacji pracodawcy).
- Otrzymał odszkodowanie/ekwiwalent za skrócony okres wypowiedzenia.
- Rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron (odroczenie o 90 dni, z wyjątkiem likwidacji pracodawcy).
- Z własnej winy nie podjął lub przerwał formę pomocy oferowaną przez PUP (odroczenie o 90 dni).
Zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi? Na jak długo zostanie przyznany?
Okres pobierania zasiłku zależy od kilku czynników, w tym od stopnia bezrobocia w danym regionie i od indywidualnego statusu bezrobotnego. Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. Wydłuża się do 365 dni dla bezrobotnych, którzy:
- Mają powyżej 50 lat i posiadają co najmniej 20 lat stażu pracy.
- Posiadają Kartę Dużej Rodziny.
- Wychowują samotnie co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (lub do 24. r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności).
- Są niepełnosprawni.
Wysokość zasiłku jest powiązana z całkowitym stażem pracy:
- 100 proc. stawki podstawowej: Dla bezrobotnych, którzy przepracowali mniej niż 20 lat.
- 120 proc. stawki podstawowej: Dla bezrobotnych, którzy przepracowali co najmniej 20 lat.
