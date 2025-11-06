Dodatek aktywizacyjny stanowi finansowe wsparcie dla zarejestrowanych bezrobotnych, którzy wykazują się inicjatywą i podejmują zatrudnienie przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Świadczenie jest obliczane jako część zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek wynosi maksymalnie 831 zł miesięcznie (czyli 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych w 2025 r.). Wypłata trwa przez połowę okresu, w którym bezrobotnemu przysługiwałby jeszcze zasiłek. Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Prawo do świadczenia mają bezrobotni, którzy spełniają dwa kluczowe warunki:

Reklama

Muszą posiadać ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczęli działalność gospodarczą.

Aby otrzymać dodatek, bezrobotny składa wniosek w PUP, w którym jest zarejestrowany. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający podjęcie pracy lub oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Przepisy określają sytuacje, w których dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany, nawet jeśli bezrobotny podjął zatrudnienie. Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba podjęła pracę u pracodawcy, który był jej ostatnim pracodawcą przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Świadczenie nie jest wypłacane za pracę podjętą za granicą u pracodawcy zagranicznego. Dodatek nie należy się osobie, która rozpoczęła działalność gospodarczą w wyniku otrzymania dofinansowania na start z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych (w tym środków na założenie spółdzielni socjalnej). Ponadto, po przyznaniu, dodatek nie jest wypłacany za okresy zawieszenia działalności gospodarczej (zgłoszonego do CEIDG), nieobecności nieusprawiedliwionej w pracy lub przebywania na urlopie bezpłatnym.

Reklama

Zasiłek dla bezrobotnych. Podstawa do wypłaty dodatku aktywizującego

Prawo do zasiłku stanowi kluczowy warunek, aby w ogóle ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Prawo do zasiłku przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium 365 dni pracy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP, przy osiąganiu co najmniej minimalnego wynagrodzenia i opłacaniu składek na Fundusz Pracy. Do wymaganego okresu 365 dni wlicza się m.in.:

Pracę na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowy cywilnoprawne (zlecenia/o dzieło) z odpowiednią podstawą wymiaru składek.

Okres opłacania składek na Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Okresy urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego/macierzyńskiego, jeśli podstawę wymiaru stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Okresy zawodowej lub zasadniczej służby wojskowej.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje?

Zasiłek nie przysługuje od dnia rejestracji lub jest odraczany na 90 dni, jeśli bezrobotny:

Rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z własnej winy (nie dotyczy zmiany miejsca zamieszkania lub likwidacji pracodawcy).

Otrzymał odszkodowanie/ekwiwalent za skrócony okres wypowiedzenia.

Rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron (odroczenie o 90 dni, z wyjątkiem likwidacji pracodawcy).

Z własnej winy nie podjął lub przerwał formę pomocy oferowaną przez PUP (odroczenie o 90 dni).

Zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi? Na jak długo zostanie przyznany?

Okres pobierania zasiłku zależy od kilku czynników, w tym od stopnia bezrobocia w danym regionie i od indywidualnego statusu bezrobotnego. Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. Wydłuża się do 365 dni dla bezrobotnych, którzy:

Mają powyżej 50 lat i posiadają co najmniej 20 lat stażu pracy.

Posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Wychowują samotnie co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (lub do 24. r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Są niepełnosprawni.

Wysokość zasiłku jest powiązana z całkowitym stażem pracy: