Jak wynika z opublikowanych najnowszych danych coraz więcej Polaków ma oszczędności. W II kwartale 2025 roku wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce osiągnęła niemal 3,6 biliona złotych. To rekord w historii dostępnych danych.

Polacy coraz więcej oszczędzają

Pieniądze najczęściej trzymamy na koncie lub w gotówce. Największą część naszych oszczędności stanowią:

depozyty bieżące (27,5 proc.),

pozostałe depozyty (11,6 proc.),

gotówka (11,5 proc).

Te trzy pozycje stanowią połowę (50,6 proc) wszystkich aktywów finansowych gospodarstw domowych. To pokazuje także, że Polacy są coraz bardziej zaangażowani w długoterminowe oszczędzanie, takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jak oszczędzać w PPK?

PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składają się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia.

Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł. Obecnie do PPK są zapisywane wszystkie osoby do 55. roku życia.

Coraz więcej Polaków oszczędza w PPK

Program PPK rozwija się w szybkim, ale jednocześnie stabilnym tempie. Od pięciu miesięcy roczna dynamika wzrostu aktywów PPK przekracza 40 proc. Na koniec listopada wartość aktywów netto PPK wyniosła 43,2 mld zł. Tylko w jednym miesiącu – w listopadzie – zwiększyły się o 0,7 mld zł, czyli o 1,7 proc.. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł aż 45,3 proc..

Rośnie także liczba uczestników programu. Na koniec listopada partycypacja w PPK osiągnęła poziom 56,5 proc, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła 5,02 mln.

Nowy benefit dla pracowników

Nowym trendem jest to, że coraz więcej firm wpłaca więcej niż obowiązkowe minimum. Traktują to jako nowy benefit dla pracowników. Wpłaty dodatkowe od pracodawców wyniosły już prawie pół miliarda złotych.

Z kalkulacji dla przykładowego uczestnika PPK, przedstawionych przez PPK wynika, że oszczędzający od grudnia 2019 r. może uzyskać stopę zwrotu wynoszącą od 138 proc. do 198 proc. Przy założeniu, że zarabia do końca 2023 r. 5,3 tys. zł, a od 2024 r. 7 tys. zł.

Rząd szykuje zmiany w PPK?

Pojawiły się informacje, że rząd chce likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK. Ministerstwo Finansów wyjaśniło stanowczo, że nie planuje zmian w tym zakresie. "Środki gromadzone w PPK są prywatną własnością oszczędzającego, a tym samym dopuszczalne jest skorzystanie z nich w każdej chwili. Każdy uczestnik PPK, w ramach procedury wypłaty, posiada możliwość wycofania środków, co jednak nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z dalszego oszczędzania" - wyjaśniło ministerstwo.

Mariusz Jaszczyk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju w rozmowie z "Faktem" zapewnił, że w programie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę nie ma żadnej luki. Podkreślił, że oszczędzanie w programie się opłaca. Rekordzistazgromadził w PPK 1,5 mln zł.