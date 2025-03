Podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było jedną z kluczowych obietnic KO przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Reforma ta miała być wprowadzona w 100 dni po objęciu rządów. Tak się jednak nie stało. Teraz temat wraca. Minister Finansów Andrzej Domański, na antenie radiowej Trójki, zapewnił, że prace nad planem trwają. Podał też termin, kiedy możemy spodziewać się zrealizowania wyborczej obietnicy.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to granica dochodu, do której nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jest szczególnie istotna dla osób o niższych dochodach, ponieważ pozwala im zachować większą część zarobionych pieniędzy. W ostatnich latach w Polsce kwota wolna od podatku przeszła kilka dużych zmian – od symbolicznych stawek w latach poprzednich, aż po 30 000 zł obowiązujące od 2022 roku. Oznacza to, że jeśli roczny dochód podatnika nie przekroczy tej kwoty, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Dla dochodów wyższych obowiązuje progresja podatkowa – po przekroczeniu limitu zaczyna obowiązywać podatek według obowiązujących stawek:

od 30 001 do 120 000 złotych – 12% podatku od kwoty powyżej 30 tys. złotych,

powyżej 120 000 złotych – 10 800 złotych podatku za dochody do 120 tys. złotych + 32% podatku od kwoty powyżej 120 tys. zł.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2025 roku?

Na ten moment, w 2025 roku kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające do tej kwoty nie płacą podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku dotyczy wyłącznie podatników rozliczających swoje dochody w ramach skali podatkowej i składających roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Nie obejmuje natomiast przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), zysków kapitałowych (PIT-38) ani dochodów ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39).

W przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł, co byłoby ogromną zmianą w systemie podatkowym w Polsce.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2025 roku miesięcznie?

Przy obowiązującej obecnie kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł, miesięczna kwota wolna od podatku wynosi:

2 500 zł brutto miesięcznie.

Jeśli kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 000 zł, to wówczas miesięczna kwota wolna od podatku wyniesie:

5 000 zł brutto miesięcznie.

Na dzień dzisiejszy dla wielu osób oznaczałoby to brak konieczności płacenia podatku dochodowego w ogóle. Przypomnijmy, że w 2025 roku najniższa płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto miesięcznie.

Czy w 2025 roku wzrośnie kwota wolna od podatku?

Podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było jedną z kluczowych obietnic KO przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Reforma ta miała być wprowadzona w 100 dni po objęciu rządów, czyli najpóźniej na początku 2024 roku. Tak się jednak nie stało. Jak zapewnił Minister Finansów, Andrzej Domański, prace nad planem trwają. Nic nie wskazuje jednak na to, by podwyższenie kwoty wolnej od podatku nastąpiło w tym roku.

Kiedy wejdzie kwota wolna od podatku 60000 zł?

Oficjalne decyzje dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku jeszcze nie zapadły. Ma to mieć miejsce przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w 2027 roku.

Minister Finansów został zapytany, na antenie radiowej Trójki, czy obietnica dotycząca podwyższenia kwoty wolnej od podatku zostanie zrealizowana przed końcem kadencji. – Taki jest plan – odpowiedział Domański. Na pytanie, czy nastąpi to w roku wyborczym, Minister Finansów zaznaczył, że chciałby, aby stało się to wcześniej. – Rok wyborczy przypada na 2027 r., więc pozostaje nam rok 2026 – stwierdził. Jednocześnie podkreślił, że najpierw przedstawi szczegółowy harmonogram premierowi.