Co to jest przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie, często określane jako średnia krajowa, to wskaźnik odzwierciedlający średni poziom zarobków brutto w danym kraju lub sektorze gospodarki. Jest on obliczany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia GUS publikuje systematycznie: co miesiąc, kwartał i rok. W obwieszczeniach GUS wyróżnia się:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - średnia wynagrodzeń pracowników firm zatrudniających minimum 9 osób, publikowana raz w miesiącu;

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - obejmuje nie tylko sektor przedsiębiorstw, publikowana raz na kwartał i raz do roku.

Jak obliczane jest przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, sumując wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników w danym okresie i dzieląc tę sumę przez liczbę zatrudnionych. Co ważne, mówiąc o średniej krajowej, zazwyczaj bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. Dane te dotyczą więc pewnego wycinka rynku pracy w kraju i nie mogą być wartością reprezentatywną, pomijają one np. mniejsze firmy oraz inne sektory gospodarki, gdzie poziom wynagrodzeń może być inny.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2024 roku

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8181,72 zł brutto. Dla porównania, w 2023 roku było to 7155,48 zł, co oznacza wzrost o 14,3% rok do roku. W samym czwartym kwartale 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło prawie 8,5 tys. zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2024 roku z podziałem na kwartały:

IV kwartał 2024 - 8477,21 zł;

III kwartał 2024 - 8161,62 zł;

II kwartał 2024 - 8038,41 zł;

I kwartał 2024 - 8147,38 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2025

Na chwilę obecną GUS opublikował jedynie dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2025. Wyniosło ono 8 398,29 zł brutto, co oznacza wzrost o 12,8% w porównaniu do stycznia 2024 roku. Dynamika ta wynika m.in. z wyższej płacy minimalnej, która od 1 stycznia wzrosła do 4 624 zł brutto, a także z utrzymującej się presji płacowej w wielu branżach. Szczególnie duże podwyżki odnotowano w sektorach: IT, budownictwa, logistyki i przemysłu ciężkiego. Wysokie średnie wynagrodzenie na początku roku wpisuje się w ogólny trend rosnących zarobków w gospodarce narodowej, mimo wyzwań inflacyjnych i kosztów pracy.

Jeśli chodzi o kolejne miesiące 2025 roku, dane za luty GUS opublikuje 20 marca, a przeciętne wynagrodzenie w marcu 2025 będzie ogłoszone 22 kwietnia.

Przeciętne wynagrodzenie w lipcu 2025 - prognozy

Zgodnie z prognozami analityków rynku pracy oraz zapowiedziami ekonomistów, trend wzrostu wynagrodzeń ma się utrzymać także w drugiej połowie roku. W lipcu 2025 przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw może sięgnąć nawet 8 900–9 100 zł brutto, jeśli dynamika płac nie wyhamuje.

Na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w drugiej połowie roku mogą wpłynąć:

kolejna podwyżka płacy minimalnej od lipca 2025 (prognozowana na poziomie 4 826 zł brutto),

renegocjacje wynagrodzeń w wielu branżach (sezonowe podwyżki i premie półroczne),

wzrost kosztów utrzymania, który wymusza podnoszenie pensji przez pracodawców,

presja ze strony związków zawodowych i rosnące oczekiwania pracowników.

Według niektórych analiz średnie wynagrodzenie na koniec 2025 roku może przekroczyć 9 200–9 300 zł brutto, co byłoby rekordowym poziomem w historii polskiego rynku pracy.