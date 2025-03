Ulga na dzieci i ulga dla rodzin 4+

Ulga na dzieci oraz ulga dla rodzin 4+ to preferencje w polskim systemie podatkowym, które pomagają rodzinom z dziećmi zaoszczędzić na podatkach PIT. Dzięki tym ulgami rodziny mogą mieć więcej środków w kieszeni, co stanowi istotne wsparcie finansowe, szczególnie w przypadku większych rodzin.

Co to jest ulga na dzieci?

Ulga na dzieci, znana również jako ulga prorodzinna, pozwala rodzicom oraz opiekunom prawnym na obniżenie podatku dochodowego. W przypadku tej ulgi, podatnicy mogą odliczyć określoną kwotę od podatku za każde dziecko, które pozostaje pod ich opieką. Ulga przysługuje osobom, które rozliczają się na skali podatkowej i sprawują opiekę nad dziećmi do 25. roku życia, jeśli spełniają określone kryteria dochodowe, lub nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od wieku. W 2024 roku z ulgi na dzieci skorzystało 4,7 mln osób.

Kwota odliczenia w zależności od liczby dzieci:

Na pierwsze i drugie dziecko : 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie)

: 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie) Na trzecie dziecko : 2 000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie)

: 2 000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie) Na czwarte i każde kolejne dziecko: 2 700 zł rocznie (225 zł miesięcznie)

Warto dodać, że odliczenie to dotyczy łącznie obojga rodziców, o ile spełniają oni wymagania do skorzystania z ulgi. Ulga na dzieci jest wykazywana w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, a w przypadku dzielenia się ulgą z drugim rodzicem, każdy z rodziców musi wskazać swoją część w formularzu PIT/O.

Kto może skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ jest dedykowana dla rodziców, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci. Polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów do 85 528 zł rocznie uzyskanych z pracy na etacie, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego, czy pozarolniczej działalności gospodarczej. Co ważne, limit zwolnienia przysługuje każdemu rodzicowi oddzielnie.

Korzyści z ulgi 4+

Każdy z rodziców może skorzystać z limitu zwolnienia do 85 528 zł rocznie.

Dodatkowo, jeśli rodzic rozlicza się na skali podatkowej, przysługuje mu kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Dzięki temu, przy pełnym wykorzystaniu ulgi przez oboje rodziców, wspólnie mogą uzyskać zwolnienie z PIT od przychodów w wysokości nawet 231 056 zł (85 528 zł x 2 + 30 000 zł x 2).

Jak zgłosić ulgę dla rodzin 4+?

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, podatnik musi zgłosić posiadanie co najmniej czwórki dzieci w odpowiednich formularzach PIT-DZ lub PIT/O. W przypadku, gdy rodzice wychowują co najmniej czwórkę dzieci, mogą równocześnie korzystać z ulgi na dzieci oraz ulgi 4+.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Ulga na dzieci oraz ulga dla rodzin 4+ wymagają wypełnienia odpowiednich załączników do zeznania PIT. Podatnik musi zadeklarować liczbę dzieci oraz ich numery PESEL, a także wskazać kwotę odliczenia w formularzu PIT/O. W przypadku, gdy rodzice dzielą się ulgą, należy określić, która część odliczenia przysługuje każdemu z nich.