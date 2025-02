Zeznanie podatkowe to dokument, który składa się co roku do Urzędu Skarbowego, aby rozliczyć swoje dochody i obliczyć należny podatek. Zawiera informacje o uzyskanych przychodach, kosztach uzyskania przychodów oraz przysługujących ulgach podatkowych.

Wszystkie osoby pobierające emeryturę lub rentę otrzymają do końca lutego tego roku od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokument podatkowy. Będzie to albo gotowe rozliczenie roczne (PIT-40A), albo informacja o uzyskanych dochodach (PIT-11A) za rok 2024.

Kiedy nie trzeba składać zeznania podatkowego?

Osoby pobierające emeryturę lub rentę są zwolnione z obowiązku składania zeznania podatkowego, jeśli jedynym dokumentem, jaki otrzymali od organu rentowego, jest PIT-40A i nie chcą skorzystać z żadnych ulg podatkowych, a także nie mają innych źródeł przychodu, które mogłyby wpłynąć na wysokość naliczonego podatku. Złożenie zeznania podatkowego jest wymagane, jeśli podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, skorzystać z przysługujących mu ulg podatkowych (w tym ulgi rehabilitacyjnej) lub jeśli otrzymał inny formularz niż PIT-40A.

W takiej sytuacji trzeba złożyć zeznanie podatkowe

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, które otrzymały informację podatkową PIT-11A, są zobowiązane złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy oprócz PIT-11A posiadają dodatkowe źródła dochodu, takie jak umowy zlecenie, które potwierdzone są innymi formularzami PIT (np. PIT-11). W zeznaniu należy wykazać wszystkie uzyskane przychody.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Najwygodniejszym sposobem na złożenie zeznania PIT-37 jest skorzystanie z elektronicznej usługi Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym. System automatycznie wypełnia zeznanie na podstawie danych przekazanych przez płatników, w tym informacji zawartych w PIT-11A.

Zeznanie podatkowe można złożyć na dwa sposoby: elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub tradycyjnie, wypełniając odpowiedni formularz i dostarczając go osobiście lub pocztą do urzędu skarbowego.

Ponadto osoby pobierające emeryturę lub rentę, które otrzymały roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A i nie są zobowiązane do składania zeznania podatkowego, mają możliwość przekazania 1,5 proc. swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeżeli podatnik pragnie, aby środki te trafiły na konto tej samej organizacji, którą wskazał w poprzednim roku podatkowym, nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności. W przypadku chęci zmiany beneficjenta, konieczne jest złożenie zeznania podatkowego PIT-37 lub oświadczenia PIT-OP.

Nadpłata i niedopłata podatku