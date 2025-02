Czym jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to forma oszczędzania na emeryturę, która daje wiele korzyści podatkowych. Pieniądze wpłacane na IKZE są odliczone od podstawy opodatkowania, co oznacza, że płacisz mniej podatku dochodowego. Istnieją dwa główne rodzaje IKZE:

IKZE ogólne: Może je założyć każdy, kto osiągnął pełnoletność.

IKZE dla młodych: Przeznaczone jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Na co można przeznaczyć środki z IKZE?

Emerytura: Głównym celem jest stworzenie dodatkowego zabezpieczenia finansowego na emeryturę.

Inwestycje: Środki z IKZE można inwestować w różne instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne, obligacje czy akcje.

Jakie są korzyści z posiadania IKZE?

Ulga podatkowa: Największą zaletą jest możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania.

Odsetki i dywidendy wolne od podatku: Dochody uzyskane z inwestycji na IKZE są zwolnione z podatku dochodowego.

Dochody uzyskane z inwestycji na IKZE są zwolnione z podatku dochodowego. Długoterminowe oszczędzanie: IKZE sprzyja systematycznemu oszczędzaniu na przyszłość.

Możliwość przeniesienia środków: W przypadku zmiany pracy lub banku możesz przenieść swoje IKZE do nowej instytucji finansowej.

Ulga na IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to doskonały sposób na samodzielne budowanie swojej przyszłości finansowej. Dzięki IKZE możesz regularnie odkładać część swoich dochodów, a jednocześnie zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Aby skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej związanej z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w poprzednim, 2024 roku, należało dokonać wpłat do 31 grudnia. Istnieją określone limity wpłat, które różnią się w zależności od statusu zawodowego. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogły wpłacić maksymalnie 9388,80 zł, co pozwala na odliczenie od podatku do 3004,42 zł. Z kolei przedsiębiorcy mogli wpłacić do 14 083,20 zł, uzyskując ulgę w wysokości 4506,62 zł. Minimalna wpłata na IKZE wynosi 100 zł. Środki zgromadzone na koncie są własnością osobistą i mogą być dziedziczone.

Im więcej wpłacisz, tym większą ulgę otrzymasz

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) umożliwia odliczenie dokonanych wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji obniża to wysokość należnego podatku w danym roku podatkowym. Wartość uzyskanej ulgi podatkowej jest bezpośrednio proporcjonalna do wysokości wpłat na IKZE. Aby skorzystać z tego przywileju, należy dołączyć do zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L) załącznik PIT/O, w którym szczegółowo wykazuje się dokonane odliczenia.